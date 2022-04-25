10:36 (мск), источник: © РИА Новости
В Японии умерла самая пожилая жительница планеты
ТОКИО, 25 апр — РИА Новости. Японка Канэ Танака, признанная в 2019 году самым пожилым человеком на земле, скончалась на 120-м году жизни, передает телеканал NHK.
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Канэ Танака родилась до русско-японской войны в 1903 году. Она пережила две Мировые войны и увидела правление пяти императоров, начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком нынешним императором Нарухито.
Танака жила в доме престарелых в японской префектуре Фукуока и в январе отметила 119-ый день рождения. Больше всего женщина любила газированные напитки и шоколад.
В марте 2019 года она была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой житель планеты. Канэ Танака установила также и рекорд по продолжительности жизни и в самой Японии.