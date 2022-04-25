13:08 (мск), источник: N + 1
Зоологи описали новый вид глубоководных корономедуз
Он живет в 1013—3189 метрах ниже уровня моря.
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Американские биологи описали неизвестную ранее медузу, которая обитает в глубинах залива Монтерей у западного побережья Северной Америки. Вид, получивший название Atolla reynoldsi, отличается от сородичей отсутствием удлиненного ловчего щупальца и желудком в форме греческого креста. Исследователи обнаружили еще два похожих вида, однако они пока не получили формального описания. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Animals.
Глубоководные экосистемы относятся к числу наименее изученных на планете. Неудивительно, что биологи, которые их исследуют, регулярно описывают новые виды. Обычно это протисты, беспозвоночные или небольшие рыбы. Однако порой специалисты сталкиваются с более крупными существами, которые до сих пор оставались неизвестны науке. Например, за последние несколько лет был обнаружен ряд новых видов клюворылов (Ziphiidae) — китообразных, приспособившихся охотиться в нескольких сотнях метрах ниже поверхности моря.
Команде зоологов под руководством Шэннон Джонсон (Shannon B. Johnson) из Исследовательского института Океанариума залива Монтерей удалось открыть еще один необычный глубоководный вид. Исследователи анализировали родственные связи корономедуз из рода Atolla, которые распространены во всех океанах мира на глубине более 200 метров. В литературе описано десять видов этого рода, однако лишь три из них (A. vanhoeffeni, A. chuni и A. gigantea) хорошо изучены и обладают ярко выраженными отличительными признаками, а некоторые из оставшихся, скорее всего, выделены по ошибке.
Одно из щупалец у медуз Atolla намного длиннее остальных. Оно используется, чтобы хватать добычу, например, сифонофор. Однако порой биологи встречают и ловят медуз, похожих на представительниц рода Atolla, но со щупальцами одинаковой длины. Джонсон и ее коллеги предположили, что такие особи могут относиться к неизвестным ранее видам. Чтобы проверить эту идею, исследователи изучили образцы медуз из рода Atolla, которые были собраны в 2002—2021 годах с помощью трех беспилотных аппаратов, принадлежащих Океанариуму залива Монтерей (Ventana, Tiburon и Doc Ricketts) (а также несколько дополнительных образцов).
В общей сложности Джонсон и ее соавторам удалось обнаружить восемнадцать медуз без удлиненного щупальца, которые также отличались от остальных Atolla желудком в форме греческого креста. Генетический и морфологический анализ позволили разделить эти необычные экземпляры на три группы, каждая из которых, по мнению исследователей, представляет собой отдельный новый вид.
Один из трех видов получил название A. reynoldsi — в честь Джеффа Рейнольдса (Jeff Reynolds), первого волонтера Океанариума залива Монтерей. У принадлежащих к этому виду медуз по 26−39 щупальцев одинаковой длины, а диаметр купола может достигать 13 сантиметров. Все десять известных экземпляров A. reynoldsi были добыты в 2006—2021 годах в заливе Монтерей, на глубине 1013−3189 метров. Описания двух других видов будут опубликованы позже, а пока авторы условно называют их Atolla sp. A и Atolla sp. B. Они известны по трем и пяти экземплярам из залива Монтерей соответственно. Возможно, в дальнейшем A. reynoldsi, Atolla sp. A и Atolla sp. B будут отнесены к отдельному роду.
Сергей Коленов