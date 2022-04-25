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16:58 (мск), источник: Газета.Ру

В США выставили на продажу «самый одинокий дом в мире»

В США выставили на продажу «самый одинокий дом в мире», пишет New York Post. Постройка находится на маленьком острове, окруженном водой.

Источник: Bold Coast Properties, LLC

Цена недвижимости — $400 тысяч. По словам владельца, внутри дома только одна спальня и довольно маленькое крыльцо, зато из окон открывается прекрасный вид на море. Кроме того, будущему владельцу придется смириться с отсутствием ванной комнаты.

В описании к дому говорится, что он был построен в 2009 году в качестве места для выходного дня. В роли соседей на острове выступают тюлени, которые часто выползают на сушу погреться.

Потенциальных покупателей также заверили, что дом укреплен, ему не страшны приливы и подмывания фундамента. Добраться до жилища можно всего за несколько минут от ближайшей пристани.

Ранее в Англии выставили на продажу за полмиллиона долларов черную квартиру, оформленную в стиле «Бэтмена».

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