16:58 (мск), источник: Газета.Ру
В США выставили на продажу «самый одинокий дом в мире»
В США выставили на продажу «самый одинокий дом в мире», пишет New York Post. Постройка находится на маленьком острове, окруженном водой.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Цена недвижимости — $400 тысяч. По словам владельца, внутри дома только одна спальня и довольно маленькое крыльцо, зато из окон открывается прекрасный вид на море. Кроме того, будущему владельцу придется смириться с отсутствием ванной комнаты.
В описании к дому говорится, что он был построен в 2009 году в качестве места для выходного дня. В роли соседей на острове выступают тюлени, которые часто выползают на сушу погреться.
Потенциальных покупателей также заверили, что дом укреплен, ему не страшны приливы и подмывания фундамента. Добраться до жилища можно всего за несколько минут от ближайшей пристани.
Ранее в Англии выставили на продажу за полмиллиона долларов черную квартиру, оформленную в стиле «Бэтмена».