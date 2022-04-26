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10:51 (мск), источник: N + 1

Археологи раскопали в Египте руины храма Зевса

Его обнаружили в древнем городе Пелусий.

Во время раскопок древнеегипетского города Пелусий (Телль-эль-Фарама) археологи обнаружили руины храма Зевса. В распоряжении ученых оказались остатки огромных ворот, а также гранитные блоки, которые, похоже, представляли собой лестницу. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта на своей странице в фейсбуке.

На восточном нильском рукаве в Нижнем Египте, примерно в 30 километрах от современного Порт-Саида, располагался стратегически важный египетский город Пелусий (Пелузий), который в настоящее время известен как археологический памятник Телль-эль-Фарама. Пелусий находился на восточной границе Египта, поэтому выступал пунктом, откуда отправлялись экспедиции в Азию, и одновременно служил воротами для иноземных захватчиков. Поэтому многочисленные упоминания Пелусия связаны с военными действиями, например, с походом ассирийского царя Синаххериба около 701−700 годов до нашей эры или с осадой персидским царем Камбизом в 525 году до нашей эры. Кроме того, этот город был важным торговым и рыболовным центром, а также таможенным пунктом. В греко-римский период Пелусий стал одним из самых посещаемых египетских портов, уступая по этому показателю лишь Александрии.

Хотя первые исследования этого города проходили еще в 1909—1910 годах, когда французские археологи составили первую карту его территории, систематические работы там начались после того, как Израиль вернул в 1982 году Синайский полуостров Египту, оккупированный в ходе Шестидневной войны. За это время ученым удалось найти, в частности, римскую баню с мозаичным полом, датированную III веком, амфитеатр и остатки византийской церкви.

Источник: Ministry of Tourism and Antiquities

Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что сотрудники египетской археологической миссии во время раскопок памятника Телль-эль-Фарама обнаружили руины храма древнегреческого бога Зевса.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири (Mostafa Waziri) рассказал, что найти это сооружение ученые смогли благодаря остаткам огромных ворот. Они представляли собой две большие колонны из гранита, которые обрушились в результате сильного землетрясения, произошедшего в древности.

Кроме того, археологи обнаружили большие гранитные блоки, которые, видимо, были лестницей, ведущей в храм.

Археологи отметили, что первые исследования этой территории проводил еще в начале XX века французский египтолог Жан Кледат (Jean Cledat), который нашел доказательства существования храма Зевса-Касиос (гора Касиос — это место в Сирии, где когда-то поклонялись Зевсу), представлявшие собой древнегреческие надписи. Однако само сооружение тогда раскопать не удалось. Сообщается, что найденные на этой территории надписи показывают, что римский император Адриан, который правил в 117−138 годах нашей эры, отремонтировал обнаруженный храм. Ближайшее время исследователи планируют изучить найденные остатки и с помощью фотограмметрии определить архитектурный дизайн храма.

Ранее на N + 1 рассказывали о результатах других раскопок, проходивших в Египте. Так, археологи обнаружили на юге Синайского полуострова остатки здания, которое, похоже, служило резиденцией древнеегипетского руководителя горных работ, а в Каире раскопали храм одного из последних египетских фараонов.

Михаил Подрезов

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