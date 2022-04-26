10:51 (мск), источник: N + 1
Археологи раскопали в Египте руины храма Зевса
Его обнаружили в древнем городе Пелусий.
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Во время раскопок древнеегипетского города Пелусий (Телль-эль-Фарама) археологи обнаружили руины храма Зевса. В распоряжении ученых оказались остатки огромных ворот, а также гранитные блоки, которые, похоже, представляли собой лестницу. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта на своей странице в фейсбуке.
На восточном нильском рукаве в Нижнем Египте, примерно в 30 километрах от современного Порт-Саида, располагался стратегически важный египетский город Пелусий (Пелузий), который в настоящее время известен как археологический памятник Телль-эль-Фарама. Пелусий находился на восточной границе Египта, поэтому выступал пунктом, откуда отправлялись экспедиции в Азию, и одновременно служил воротами для иноземных захватчиков. Поэтому многочисленные упоминания Пелусия связаны с военными действиями, например, с походом ассирийского царя Синаххериба около 701−700 годов до нашей эры или с осадой персидским царем Камбизом в 525 году до нашей эры. Кроме того, этот город был важным торговым и рыболовным центром, а также таможенным пунктом. В греко-римский период Пелусий стал одним из самых посещаемых египетских портов, уступая по этому показателю лишь Александрии.
Хотя первые исследования этого города проходили еще в 1909—1910 годах, когда французские археологи составили первую карту его территории, систематические работы там начались после того, как Израиль вернул в 1982 году Синайский полуостров Египту, оккупированный в ходе Шестидневной войны. За это время ученым удалось найти, в частности, римскую баню с мозаичным полом, датированную III веком, амфитеатр и остатки византийской церкви.
Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что сотрудники египетской археологической миссии во время раскопок памятника Телль-эль-Фарама обнаружили руины храма древнегреческого бога Зевса.
Кроме того, археологи обнаружили большие гранитные блоки, которые, видимо, были лестницей, ведущей в храм.
Археологи отметили, что первые исследования этой территории проводил еще в начале XX века французский египтолог Жан Кледат (Jean Cledat), который нашел доказательства существования храма Зевса-Касиос (гора Касиос — это место в Сирии, где когда-то поклонялись Зевсу), представлявшие собой древнегреческие надписи. Однако само сооружение тогда раскопать не удалось. Сообщается, что найденные на этой территории надписи показывают, что римский император Адриан, который правил в 117−138 годах нашей эры, отремонтировал обнаруженный храм. Ближайшее время исследователи планируют изучить найденные остатки и с помощью фотограмметрии определить архитектурный дизайн храма.
Ранее на N + 1 рассказывали о результатах других раскопок, проходивших в Египте. Так, археологи обнаружили на юге Синайского полуострова остатки здания, которое, похоже, служило резиденцией древнеегипетского руководителя горных работ, а в Каире раскопали храм одного из последних египетских фараонов.
Михаил Подрезов