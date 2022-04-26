11:14 (мск), источник: N + 1
Пятеро медведей залегли в спячку под домом калифорнийцев
Подпол дома облюбовали мать и четверо ее детенышей.
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Жители калифорнийского города Саут-Лейк-Тахо обнаружили в подполе своего дома семейство медведей-барибалов, которые провели здесь в спячке всю зиму. Убежище облюбовали самка с тремя родными и одним приемным детенышем. Чтобы избежать конфликтов со зверями, жильцам пришлось вызвать специалистов, которые отогнали незваных гостей подальше. Как отмечает HuffPost, дома в окрестностях озера Тахо каждую осень привлекают 100−150 медведей, которые впадают в спячку прямо под ними.
Североамериканские медведи-барибалы (Ursus americanus) неплохо приспособились к жизни по соседству с людьми. Они нередко селятся в пригородах и ищут корм в мусорных баках (хотя человеческая пища, судя по некоторым исследованиям, не очень им полезна). А некоторые особи даже устраивают берлоги под домами и в других постройках. Здесь они отдыхают в течение дня и проводят зиму.
Прошлой зимой члены семьи из города Саут-Лейк-Тахо в штате Калифорния начали слышать в своем доме подозрительные звуки, напоминающие громкий храп. Они заподозрили, что в подполе их дома впал в спячку медведь, но не стали ничего предпринимать. А соседи, которым они об этом рассказали, отказались поверить.
На прошлой неделе жильцы дома заметили, что их сосед-барибал вышел из спячки. Чтобы избежать проблем, они обратились в организацию BEAR League, которая занимается разрешением конфликтов между людьми и медведями. Ее сотрудники выехали на место и решили прогнать незваного гостя подальше от дома. Для этого они прибегли к стандартной методике — то есть просто напугали зверя.
Когда медведь выбрался из-под дома, сотрудники BEAR League увидели, что это взрослая самка. Вслед за ней из убежища выбрались четыре медвежонка возрастом около года. Таким образом, под домом спал не один шумный медведь, как думали жильцы, а сразу пятеро. Ранее специалисты уже встречали это медвежье семейство. По их словам, трое детенышей самки — родные, а еще одного она усыновила после того, как его собственную мать сбила машина.
Когда барибалы ушли, вход в подпол перекрыли электрической изгородью. Если медведи решат вновь проникнуть туда, они получат слабый удар током и, скорее всего, передумают. В BEAR League отмечают, что каждый год 100−150 медведей впадают в спячку под домами на озере Тахо. Поскольку медведи могут быть опасными, специалисты советуют местным жителям использовать электроизгороди или хотя бы ставить под домами миски с моющим средством, резкий запах которого не нравится диким животным. Особенно это важно осенью, когда барибалы ищут места для спячки.
Сергей Коленов