11:32 (мск),
Будущее за ними: названы самые востребованные рабочие профессии
Какие рабочие специальности наиболее актуальны на рынке труда.
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Рабочие профессии напрямую связаны с физическим трудом и специальными умениями и знаниями, полученными в средних учебных заведениях. В общероссийском классификаторе от Минтруда насчитывается 5,5 тысяч таких профессий.
Мы проанализировали данные по 26 российским регионам и составили список самых востребованных рабочих направлений.
Это широкая область, которая включает в себя банковское дело, бухгалтерский учет, ресторанный сервис, реставрацию произведений живописи, графический дизайн, веб-дизайн, технологии моды и эстетическую косметологию. Все эти компетенции максимально разные и при этом очень востребованные.
По-прежнему остаются востребованными профессионалы в области строительства. Спросом пользуются специалисты, умеющие проводить электромонтажные, малярные и декоративные работы, заниматься сантехникой и отоплением, разбираться в холодильной технике и системах кондиционирования. Если говорить об отдельных регионах, то в Кировской области особенно нужны профессиональные геодезисты, в республике Адыгея — монтажники современных систем отопления, а в Белгородской области — ландшафтные дизайнеры.
В этой отрасли нужны люди, специализирующиеся на кузовном ремонте, обслуживании грузовой и тяжелой техники, экспедировании грузов и эксплуатации грузового речного транспорта.
К тому же, сейчас самое время заняться ремонтом, покраской и обслуживанием легковых автомобилей.
Больше всего востребованы инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, обслуживание и ремонт оборудования, релейной защиты и автоматики. А еще очень актуальны специалисты, которые разбираются в электронике, электромонтаже и сварочных технологиях и умеют проводить токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ.
Эта сфера деятельности занимает важное место в экономике нашей страны. В ней наблюдается дефицит кадров, и нужны рабочие разных специальностей: ветеринары, промышленные садоводы, пчеловоды, сити-фермеры, специалисты по эксплуатации сельскохозяйственных машин и агрономы. А в Смоленской области, например, нужны еще и «агрономы будущего»: агрокибернетики, агрономы-экономисты и ГМО-агрономы.
Социальная сфера включает в себя большое разнообразие нужных и важных специализаций. В их числе медицинские и социальные работники, специалисты по пожарной безопасности, работники правоохранительных органов. А еще сейчас очень востребованы преподаватели младших классов и дошкольные воспитатели.
Для привлечения внимания к профессии педагога, подготовки кадров и внедрения свежих идей в профессиональное образование Институт развития профессионального образования при поддержке Министерства просвещения РФ проводит Всероссийский конкурс «Мастер года». Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование».
25 апреля стартовал второй этап конкурса «Мастер года» 2022 года, в котором участники поборются за выход в финал, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге. Во втором этапе участникам предстоит пройти два задания — представить эффективные методические практики организации обучения и провести мастер-класс в форме учебного занятия. Второй этап завершится 31 мая, и по итогам этого этапа в каждом субъекте определят победителя, который будет представлять свой регион в финале.
Церемония награждения призеров и победителя конкурса «Мастер года» пройдет в Кремлевском дворце во время торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Учитель года».
По предварительным итогам в этом году было подано более 2.5 тыс. заявок на участие в конкурсе.
Национальный проект «Образование» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на то, чтобы обеспечить возможности для самореализации и развития талантов страны.