С 1 мая появятся новые пособия, компенсации и льготы: Сколько составят выплаты и как их получить

Какие льготы и доплаты получат работники и бизнес с 1 мая
Российские IT-компании подали уже 900 заявок на отсрочку от армии для своих сотрудников. Речь идёт о 2000 человек. Сбор заявок продлится до 1 мая. С таким заявлением выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Ранее стало известно, что IТ-компании смогут подать заявку на оформление отсрочки от армии для сотрудников на «Госуслугах» с 19 апреля.
Напомним, Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане России, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва. Делают её до 27 лет на период их работы в этих организациях.
Минцифры и Минфин уже согласовали поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют налоговые льготы для IT-компаний. Законопроект может быть принят Госдумой в мае-июне.
И это не единственные льготы для сотрудников и бизнеса в сфере высоких технологий. Например, работники отрасли могут оформить льготную ипотеку.
Кстати, стабилизация ситуации в экономике позволяет снизить и общие ставки по льготной ипотеке. Это касается всех желающих взять жилищный кредит вне зависимости от сферы, в которой они работают.
Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых. Это позволит сделать жильё более доступным и сохранить загрузку в строительном секторе.
Какие выплаты с 1 мая получат семьи с детьми
С 1 мая появится новая выплата для семей с детьми от 8 до 16 лет. Аналогичное пособие уже существует. Его получают малообеспеченные семьи на детей от 3 до 7 лет. Новая выплата тоже будет положена семьям с небольшим доходом.
— Раньше пособие на детей от 8 до 16 лет могли получить только одинокие родители или те, кому выплачивают алименты. Теперь выплата доступна и полным семьям. Чтобы её получить, семья должна иметь статус малоимущей. Это значит, что средний доход на одного её члена должен быть меньше прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Нужно обратить внимание, что члены семьи должны иметь подтверждённый доход или уважительную причину для его отсутствия. Если человек не работает и не планирует поправлять своё материальное положение, то выплаты производиться не будут, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.
Среди уважительных причин может быть, например, статус безработного, который стоит на учёте в центре занятости не более 6 месяцев, или инвалидность, которая не позволяет работать. Размер пособия составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка в зависимости от того, насколько семья нуждается в деньгах. В среднем по стране это примерно от 6000 до 12 000 рублей.
— Сейчас определены чёткие критерии для оценки нуждаемости семьи. Учитываются заработная плата, премии, стипендии, алименты, дивиденды и проценты по вкладам, доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости, доходы от предпринимательской деятельности. Не учитываются материнский капитал, НДФЛ, возвращённый за счёт налоговых вычетов, разовая материальная помощь от государства, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, если они уже делались ранее на того же ребёнка, льготы и доплаты от муниципалитетов на ЖКХ и проезд, страховые выплаты за ущерб имуществу, жизни и здоровью, — добавила Светлана Петрикова.
Кстати, пособие будет выплачиваться с 1 мая 2022 года, но начисляется оно с 1 апреля. Таким образом, в мае все, кому положены выплаты, получат их в двойном размере.
— Если родители подадут заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты до 1 октября 2022, то деньги будут переводить за прошедший период начиная с 1 апреля. Впрочем, не ранее месяца достижения ребёнком возраста 8 лет. Выплата устанавливается на год. Затем нужно снова подавать заявление. За выплатой можно будет обратиться семьям через МФЦ, через портал «Госуслуги» или в Пенсионный фонд, — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
Какие доплаты с 1 мая сделают пенсионерам и инвалидам
В ряде регионов с 1 мая пенсионеры получат право на льготный проезд в пригородных поездах. Например, в Иркутской области скидка составит 100%. Действовать она будет с 1 мая по 30 сентября. В Пензенской области льгота вводится с 1 мая по 31 октября, но там скидка будет 50%. Она распространяется на проезд в электричках экономкласса.
Во многих регионах уже определили размер дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров и инвалидов к 9 Мая. Об этом рассказала Оксана Красовская. Например, в Санкт-Петербурге 10 000 рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 7000 рублей получат ветераны Великой Отечественной войны (люди, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», труженики тыла), бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Такая же выплата положена ветеранам боевых действий из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас. И это далеко не полный перечень получателей. Полный перечень указан в постановлении регионального правительства.
По 4000 рублей в Санкт-Петербурге получат вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. 3000 выплатят людям, родившимся до 3 сентября 1945 года, но относящимся к категориям граждан, которые указаны выше.
Тут стоит отметить, что право на предоставление единовременной денежной выплаты не распространяется на граждан, выехавших на постоянное место жительства за пределы страны.
Выплаты будут во всех регионах. Различаются только суммы. Например, в Севастополе Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, лицам, награждённым четырьмя и более медалями «За отвагу», лицам, удостоенным звания Героя Социалистического Труда за труд в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, выплатят 15 000 рублей. Инвалиды Великой Отечественной войны получат 50 000. Столько же положено ветеранам Великой Отечественной войны из числа военнослужащих. Вдовам умерших инвалидов войны и труженикам тыла выплатят по 7000.
— Если человек относится одновременно к двум и более категориям граждан, разовая денежная помощь выплачивается по одному из оснований в большем размере, — отметила Оксана Красовская.