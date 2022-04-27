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11:49 (мск), источник: N + 1

Палеонтологи описали крупнейшего мегараптора длиной около 10 метров

Окаменелости динозавра были найдены в Аргентине.

Источник: Aranciaga Rolando et al. / Scientific Reports, 2022

Палеонтологи описали нового хищного динозавра из группы мегарапторов, ископаемые остатки которого были найдены в аргентинских отложениях возрастом от 72,1 до 66 миллионов лет. Динозавр получил название Maip macrothorax. Он достигал 9−10 метров в длину, что делает его самым крупным представителем мегарапторов. Это открытие подтверждает предположение о том, что эволюция мегарапторов шла по пути увеличения размеров тела. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Мегарапторы (Megaraptora) — группа хищных динозавров, которые обитали в меловом периоде на территории Австралии, Азии и Южной Америки. По сравнению с другими крупными тероподами, у мегарапторов были длинные и мощные передние конечности с большими когтями. Родственные связи этой группы долгое время вызывали споры среди палеонтологов. В последнее время появляется все больше данных в пользу того, что мегарапторы относятся к целурозаврам (Coelurosauria) — группе, которая объединяет таких динозавров, как тираннозавры, велоцирапторы и птицы.

Нового представителя мегарапторов описали палеонтологи из Аргентины и Японии во главе с Алексисом Арансиага Роландо (Alexis M. Aranciaga Rolando) из Музея естественных наук имени Бернардино Ривадавия. Окаменелости динозавра были обнаружены в отложениях аргентинской формации Чоррильо (Chorrillo Formation), возраст которых находится в диапазоне от 72,1 до 66 миллионов лет (маастрихт).

Ученые назвали нового мегараптора Maip macrothorax. Родовое название дано в честь злого духа из мифологии теуэльче, которого представляли в виде «тени смерти, убивавшей холодным ветром». А название вида переводится как «большая грудная клетка» — ширина его грудной полости достигала 120 сантиметров.

M. macrothorax оказался самым крупным известным мегараптором: его длину оценили в 9−10 метров. Другая его особенность заключалась в том, что многие позвонки и ребра имели характерную исчерченность, которую ученые интерпретировали как места прикрепления связок. Исследователи предположили, что эти связки могли обеспечивать продвинутые дыхательные движения ребер (похожая картина наблюдается у тираннозаврид).

Ученые провели филогенетический анализ, который показал, что мегарапторы — сестринская группа по отношению к тираннозавроидам. Южноамериканские мегарапторы, согласно полученным данным, формируют две монофилетические клады: A и B, причем вторая клада оказалась вложенной в первую. Многие представители клады A достигали в длину шести и более метров, а длина представителей продвинутой клады B, в которой оказался новый вид, превышала восемь метров. Это означает, что в ходе эволюции размеры мегарапторов увеличивались, как и предполагалось ранее.

Примечательно, что увеличение размеров мегарапторов совпадает с исчезновением кархародонтозаврид — крупных хищных динозавров. По всей видимости, в Ларамидии (западная часть Северной Америки) кархародонтозаврид заменили тираннозавриды, а в Южной Америке — мегарапторы, а также абелизавриды, в числе которых известный своими рогами карнотавр.

Семён Морозов

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