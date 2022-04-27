«Волонтёры Победы» дали старт акции «Георгиевская ленточка» по всему миру

Руководитель движения «Волонтёры Победы», зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв дали старт традиционной акции «Георгиевская ленточка». В этом году они пройдёт не только в 85 субъектах России, но и в странах зарубежья. Например, в Казахстане, Индии, Киргизии, Иордании, Сербии, Ливане, Тунисе.
По словам Ольги Занко, лучшее место для ношения георгиевской ленты — слева на груди, у самого сердца. Повязывать лентой волосы, надевать вместо ремня или вовсе носить на обуви считается недопустимым. В этом году к традиционным способам крепления георгиевской ленты добавится новый.
«Сейчас время, когда сбрасываются маски. Когда видно, на чьей ты стороне. Георгиевская ленточка — наш символ правды, памяти и уважения. Поэтому патриотам нашей страны мы предлагаем в эти майские праздничные дни носить георгиевскую ленту в виде буквы Z, как символ поддержки Российской армии и наших бойцов. Сегодня тем, кто воюет с нацизмом на Украине, как никогда нужна наша поддержка», — отметила лидер «Волонтёров Победы».
Акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая включительно. Силами более 30 000 волонтёров будет роздано порядка трёх миллионов лент. По словам координатора акции в Донецке Ирины Макаренко, в этом году георгиевские ленточки с особым настроением будут раздавать и в Донецкой Народной Республике.
«Несмотря на все старания с украинской стороны, в Донецке всегда чтили свою историю, гордились тесными связями с Россией и общей победой. Мы всегда торжественно праздновали День Победы, раздавали георгиевские ленты на улицах. Настроение у всех добровольцев — особенное, боевое, праздник нам никто не сумеет испортить. После раздачи ленточек мы обязательно навестим ветеранов, которые по состоянию здоровья уже не могут выйти из дома», — анонсировала она.
Ранее молдавский парламент принял закон о запрете георгиевской ленты и символов Z и V. Теперь за их распространение или использование на собраниях и других массовых мероприятиях и прочую демонстрацию гражданам грозит штраф в размере от 100 до 200 долларов, а юрлицам — до 400 долларов. Возражали против нового закона не только в РФ. Так, жители Молдавии вышли на акции протеста. На митинге они были с флагами, символами Дня Победы и плакатами, на которых, в частности, было написано: «Мы чтим память героев».