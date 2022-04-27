С кем жили и из-за чего разводились русские писателиОтношения на расстоянии, свободная любовь и скандалы
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
15:38 (мск),

«Одноклассники» предложили скрывать потенциально неприемлемые комментарии

«Одноклассники» запустили настройку для скрытия потенциально неприемлемых комментариев в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео пользователей.

Технология собственной разработки ОК на базе нейросетей автоматически определяет потенциально неприемлемые и оскорбительные комментарии, которые могут быть неприятны пользователям. Теперь, если пользователь столкнулся с неприемлемыми комментариями в обсуждениях, сервисный бот пришлет личное сообщение с предложением настроить отображение потенциально неприятных комментариев.

Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса.

Кроме того, пользователи смогут самостоятельно решать, хотят ли они скрывать подобные комментарии в настройках приватности в разделе «Настройки публичности». Функция уже работает в приложении ОК на Android и iOS, а также в мобильной и десктопной версиях соцсети.

Ранее ОК запустили технологию на базе нейросетей для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в публичных комментариях. С тех пор пользователи, которые нарушают правила соцсети и выражают свое мнение враждебно по отношению к другим, получают временный запрет на комментирование любого контента в ОК.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь