10:28 (мск), источник: ТАСС Наука
Примерно 21% видов всех рептилий на Земле угрожает вымирание
Больше всего этим процессам будут подвержены животные из лесных сред обитания, сообщили в природоохранной организации NatureServe.
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ТАСС, 27 апреля. Российские и зарубежные экологи проанализировали состояние популяций свыше 10 тыс. рептилий и пришли к выводу, что около 21% из них находится под угрозой вымирания или резкого сокращения численности и уменьшения ареалов обитания. Об этом в среду сообщила пресс-служба природоохранной организации NatureServe.
«Полученные нами результаты указывают на необходимость усиления глобальных мер по спасению видового разнообразия рептилий. Мы должны выработать многофакторный план по спасению этих видов и связанной с ними истории эволюции жизни на Земле», — отметил научный сотрудник Международного союза по защите природы (IUCN) Нил Кокс, чьи слова приводит пресс-служба NatureServe.
По оценкам ученых, этот показатель приближается к тому, с какой скоростью исчезали представители флоры и фауны в конце эры динозавров.
Кокс и его коллеги, в том числе Наталья Ананьева из Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге, впервые всесторонне изучили состояние популяций свыше 10 тыс. видов рептилий, населяющих все континенты Земли, кроме Антарктиды. Данные об их численности, проблемах и средах обитания были подготовлены командой из почти тысячи зоологов и экологов, специализирующихся на изучении этого класса животных.
Детальный анализ этих данных показал, что каждый пятый вид рептилий, 1 829 из 10 196 изученных разновидностей этих животных, находится под угрозой вымирания, значительного сокращения численности и резкого уменьшения размеров ареала обитания.
Эти процессы неравномерно затронут разные категории рептилий. Больше всего этому будут подвержены животные из лесных сред обитания (около 30% видов), тогда как обитателей пустынь и полупустынь будут меньше всего затронуты этими процессами (около 14% видов). Столь же большие различия ученые зафиксировали в уровне уязвимости разных родов и семейств рептилий.
В частности, больше всего пострадали различные виды черепаховых и крокодиловых рептилий, около трети которых ученые предлагают перевести в категории вымирающих таксонов и таксонов, находящихся на грани полного исчезновения (CR). В меньшей степени вымирание затронуло змей и клювоголовых рептилий.
Аналогичным образом, большинство вымирающих и исчезающих рептилий сосредоточено в трех географических регионах — в Экваториальной Африке, а также в Южной и Восточной Азии. Как надеются ученые, собранные ими сведения заставят власти стран в этих регионах, а также профильные службы ООН и IUCN, разработать в самое ближайшее время пакет мер, которые позволят спасти значительную часть рептилий от вымирания.