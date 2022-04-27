Путин поручил внедрить единый реестр назначений лекарств и медизделий

Поручения даны после встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Правительству… обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению и лекарственного обеспечения населения, предусмотрев в том числе поэтапное внедрение единого федерального реестра назначений лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания», — говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, поручено внедрять дистанционные технологии для предоставления врачами консультаций пациентам, в том числе страдающим хроническими заболеваниями, коррекции ранее назначенного лечения, а также формирования рецептов лекарств в форме электронных документов.
Доклад о проделанной работе, как отмечается, необходимо представить до 15 сентября.
Президент также поручил выделить начиная с 2022 года бюджетные средства на финансирование дополнительных мероприятий по своевременной диагностике и лечению сахарного диабета.
Владимир Путин также поручил Минздраву до 15 сентября доложить об обеспечении продления срока действия рецептов на лекарства больным хроническими заболеваниями, сообщается на сайте Кремля.
«Минздраву России обеспечить продление срока действия рецептов на лекарственные препараты для медицинского применения, выдаваемых больным хроническими заболеваниями, принимающим лекарственные препараты на постоянной основе, а также срока, необходимого для проведения курса лечения, на который выдаются такие рецепты. Доклад — до 15 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.