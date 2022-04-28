Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС

Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Приблизительно через десять минут после стыковки ведущий трансляции сообщил, что корабль полностью закреплен на стыковочном узле МКС. Стыковка проходила в автоматическом режиме.
Запуск корабля был осуществлен в среду в 03:55 по времени восточного побережья США (10:55 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В экипаж Crew Dragon, получившего название Freedom («Свобода»), входят астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства (ЕКА), итальянка Саманта Кристофоретти. Это уже четвертая ротация экипажа МКС с американской стороны в рамках сотрудничества NASA со SpaceX.
Линдгрен, Хайнс, Уоткинс и Кристофоретти сменят на орбите коллег — американцев Раджу Чари, Тома Маршберна и Кайлу Бэррон и немца Маттиаса Маурера, которые прилетели на станцию на Crew Dragon под названием Endurance («Выносливость») 11 ноября прошлого года и на нем же вернутся на Землю в конце апреля или начале мая. NASA пока не называет дату отстыковки. Для Хайнса и Уоткинс — это первый полет в космос, для Линдгрена и Кристофоретти — второй.
Сейчас на орбите также несут вахту россияне Олег Артемьев, который также является специальным корреспондентом ТАСС на МКС, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.