10:38 (мск), источник: N + 1
Палеонтологи описали гигантских ихтиозавров из Швейцарских Альп
Они достигали 15 и 21 метра в длину.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Палеонтологи исследовали окаменелости гигантских ихтиозавров, найденные в верхнетриасовых отложениях Швейцарии возрастом 212−201,3 миллиона лет. Частичные скелеты принадлежали животным длиной 15 и 21 метр. Кроме того, ученые описали изолированный неполный зуб, высоту которого оценили в 15−16 сантиметров — это самый крупный известный зуб ихтиозавра. Исследование опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.
Эти морские рептилии достигли огромных размеров всего через несколько миллионов лет после появления. Самым крупным ихтиозавром был 21-метровый Shastasaurus sikkanniensis, обитавший 218 миллионов лет назад на территории современной Канады.
Мартин Зандер (P. Martin Sander) из Боннского университета и его коллеги из Германии и Швейцарии описали окаменелости новых гигантских ихтиозавров. Зуб и два фрагментарных посткраниальных скелета были обнаружены еще в 1976—1990 годах в лагунных отложениях верхнетриасовой формации Кёссен (Kössen Formation) в Швейцарских Альпах. Возраст этих отложений находится в пределах верхнего нория и рэта (212−201,3 миллиона лет назад).
Высота зуба составляла 10 сантиметров, но при этом большая часть его коронки не сохранилась. Палеонтологи оценили высоту всего зуба в 15−16 сантиметров, что делает его самым большим зубом ихтиозавра из всех известных. Предыдущий рекорд — 13,3 сантиметра — принадлежал найденному в Тибете Himalayasaurus tibetensis, длина тела которого достигала 15 метров. Форма корня этого зуба напоминает таковую у зубатых китов, поэтому вполне возможно, что его обладатель тоже охотился на позвоночных или крупных головоногих моллюсков. Точную таксономическую принадлежность зуба палеонтологи определить не смогли.
Два частичных скелета ученые отнесли к семейству Shastasauridae, в которое входят крупнейшие ихтиозавры. Один из экземпляров мог достигать размеров S. sikkanniensis — до 21 метра в длину. Второй ихтиозавр тоже был довольно большим, но его длина вряд ли превышала 15 метров.
Ученые считают, что ихтиозавры были теплокровны: на это указывают ископаемые остатки подкожного жира, найденные у стеноптеригия и эгирозавра.
Семён Морозов