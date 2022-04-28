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10:44 (мск), источник: Газета.Ру

На Первом канале заменили Галкина в шоу «Сегодня вечером»

Российского телеведущего Максима Галкина, по предварительным данным, заменили в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале. Об этом сообщает StarHit.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации издания, проект с участием шоумена в течение нескольких месяцев стоял на паузе и лишь недавно «Сегодня вечером» продолжили снимать. При этом самого Галкина не позвали на съемки в Останкино, пишут в СМИ.

Предварительно, шоу, которое Галкин вел пять лет, будет уже без его участия. Съемки планируют закончить в ближайшее время, чтобы показать зрителям «Сегодня вечером» уже к 9 Мая.

В настоящий момент точных данных, кто станет новым ведущим, сменившим Галкина, нет.

«Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернется формат с двумя или вообще несколькими ведущими», — объяснил источник изданию.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что Галкин «сжигает мосты» к возможному возвращению в Россию. Также журналистка поддержала юмориста, который несколько недель назад отправился в Израиль и пожаловался на критику со стороны некоторых подписчиков. Она говорила, что оказалась в аналогичной ситуации.

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