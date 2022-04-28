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09:48 (мск), источник: BFM.ru

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в начале мая

По данным ВЦИОМ, более половины россиян проведут майские праздники дома.

Источник: Агентство «Москва»

В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда, пишет РИА Новости.

Выходной день с субботы 1 января был перенесен на вторник 3 мая, а с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая. В результате предстоящие выходные дни в честь 1 и 9 мая продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, пояснили в Роструде.

РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ пишет, что 55% россиян проведут майские выходные дома, 42% — на даче, а 8% планируют поездки по стране.

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