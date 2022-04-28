16:39 (мск), источник: Аргументы и факты
Какие телеканалы приостановили вещание в России?
Сразу несколько телеканалов приостановили вещание в РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С конца февраля некоторые зарубежные телеканалы приостановили вещание на территории России. АиФ.ru подготовил список каналов, которые исчезли из телепрограммы и стали недоступны по требованию правообладателей.
9 марта компания Discovery заявила о приостановке вещания в России. Ей принадлежат 15 телеканалов, включая:
— Discovery Channel (познавательно-развлекательный канал);
— Discovery Science (канал о достижениях науки и техники);
— Animal Planet (канал о животных);
— Discovery HD Showcase (научно-популярные и документальные фильмы);
— ID Investigation Discovery (канал о преступлениях и их расследованиях);
— TLC (канал для женщин);
— Eurosport 1, Eurosport 2 (канал о спорте),
— Food Network (канал о еде и кулинарии) и др.
О том, что компания Paramount приостановила вещание своих телеканалов в России, стало известно 28 апреля. 16 марта компания заявила о своем намерении сделать это из-за санкций.
Отныне в стране не работают следующие каналы:
— NickToons, NickToons HD, Nick Jr., Nickelodeon, Nickelodeon HD (детские каналы);
— VH1 European, MTV HD, MTV Live HD, MTV Rocks (музыкальные каналы);
— Paramount Channel HD (киноканал);
— Paramount Comedy и Paramount Comedy HD (развлекательные каналы).
Также о приостановке вещания в разные дни заявили следующие каналы:
— Disney (семейный развлекательный канал);
— ABC, CBS и CNN (американские новостные каналы);
— France 24 (французский новостной канал);
— NHK WORLD TV (японский новостной канал);
— TV5Monde (франкоязычный развлекательный канал);
— Love Nature 4K (канал о природе и путешествиях);
— JimJam (детский канал).