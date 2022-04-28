ЕР предложила ввести квоту в вузах для детей ветеранов боевых действий

«Мы предлагаем выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и в большинство вузов дети смогут пройти без вступительных испытаний. В действующую квоту для приема льготников будут включены дети всех ветеранов, принимавших участие в боевых действиях. Также предоставляем преимущественное право зачисления детей ветеранов в любой вуз. При этом детям, которые захотят пойти по стопам родителей-военнослужащих, даем право поступления в военные вузы на основании только результатов ЕГЭ», — сообщил Турчак на заседании президиума генсовета.
Так, поправки дают право льготного поступления в вузы детям ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета. Турчак также обратился к фракции «Единой России» в Госдуме с просьбой обеспечить скорейшее принятие поправок, чтобы они начали действовать уже в этом году.