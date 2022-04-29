10:02 (мск), источник: Life.ru
Проснувшиеся медведи из мурманских лесов попали в фотоловушку
На кадрах запечатлены двое косолапых, которые рыщут по опушке леса после зимней спячки. Они совсем не замечают камеру и занимаются своими медвежьими делами.
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Не успели косолапые жители мурманских лесов проснуться после зимней спячки, как уже попали в фотоловушку. Об этом рассказали в Кандалакшском заповеднике.
«Заповедный инспектор Василий Вощиков “потряс” фотоловушку. А там косолапые. Ленивые такие, никуда не спешат», — говорится в официальный группе заповедника во «ВКонтакте».
На кадры попали двое медведей, которые рыщут по лесу после зимней спячки. В начале видео появляется большой косолапый, который выходит из гущи деревьев и приближается к спрятанной камере. В какой-то момент животное блаженно принюхивается, будто чувствует скорое наступление тепла, а после возвращается к своим медвежьим занятиям на опушке леса. При этом в середине видео показывается уже второй хищник (поменьше), который занят не менее важными делами.
А в марте в Московском зоопарке из спячки вышли медведи Роза и Аладдин. Несмотря на то что зима выдалась холодной и снежной, животные проснулись на неделю раньше обычного срока.