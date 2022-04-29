10:50 (мск), источник: N + 1
Мелкие виды скорпионов оказались самыми ядовитыми
Эту закономерность можно использовать при оказании медицинской помощи.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ирландские биологи выяснили, что чем меньше длина скорпиона, тем более сильный у него яд. Кроме того, наиболее ядовитыми оказались виды с узкими клешнями. В статье, опубликованной в журнале Toxins, ученые отмечают, что выявленные закономерности можно использовать при оказании медицинской помощи.
Укусы скорпионов — точнее, уколы ядовитым жалом на конце брюшка — представляют глобальную проблему для здравоохранения. Ежегодно в мире происходит около 1,2 миллиона отравлений ядом скорпионов, из которых 3250 заканчиваются смертью. Большинство случаев приходится на Центральную и Южную Америку, Северную Африку, Ближний Восток и Восточную Азию.
Распространено мнение, что чем больше скорпион, тем он безопаснее для человека. Это мнение, к примеру, озвучивается в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Более того, им руководствуются и медики в тех странах, для которых эта проблема наиболее актуальна.
Биологи во главе с Аланной Форд (Alannah Forde) из Ирландского национального университета в Голуэе решили проверить это утверждение. Для этого ученые проанализировали данные по 36 видам скорпионов. Полулетальная доза (LD50, выражается в миллиграммах на килограмм массы мыши) яда изученных видов варьировалась от 0,16 у Leiurus quinquestriatus до 1800 у Hadogenes granulatus, а длина тела — от 40,5 миллиметра у Centruroides noxius до 200 миллиметров у H. granulatus. Биологи также рассчитали показатели массивности (отношение длины к ширине) клешни и тельсона — последнего сегмента брюшка, на котором находится жало.
Ученые обнаружили, что длина тела скорпионов положительно коррелирует с LD50. Это означает, что чем крупнее скорпион, тем у него слабее яд, и наоборот. Кроме того, выяснилось, что показатель массивности клешни отрицательно коррелирует с LD50, то есть виды с более массивными клешнями менее ядовиты. При этом исследователи не обнаружили корреляции между LD50 и показателем массивности тельсона.
Эти взаимосвязи объясняются тем, что крупным скорпионам не нужен сильный яд, так как при ловле добычи они в основном полагаются на мощные клешни. У мелких же видов отбор идет в сторону повышения эффективности яда.
Выявленные закономерности, по мнению авторов работы, могут помочь во время оказания медицинской помощи при отравлении ядом скорпиона — в тех случаях, когда вид не был идентифицирован. Однако все же к подобным общим закономерностям стоит относиться с осторожностью, так как, к примеру, Androctonus crassicauda немного крупнее, чем Scorpio maurus, но при этом его яд гораздо сильнее.
Семён Морозов