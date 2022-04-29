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10:36 (мск), источник: ТАСС

Попова заявила, что пандемия ковида в России не закончилась

СОЧИ, 29 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса в России пока не закончилась, регионы сохраняют статус ситуации высокого риска, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«Абсолютно очевидно, что пандемия на закончилась, все субъекты РФ сохраняют статус ситуации высокого риска», — сказала Попова на совещании в Сочи, посвященном курортному сезону в Краснодарском крае.

Она добавила, что среднее число заболевших ковидом в РФ в неделю составляет 7−8 тыс. человек.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 511,8 млн заражений коронавирусом и свыше 6,2 млн смертей. В России, по данным федерального оперштаба, зарегистрирован 18 167 281 случай заражения, умерли 375 566 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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