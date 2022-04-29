Попова заявила, что пандемия ковида в России не закончилась

«Абсолютно очевидно, что пандемия на закончилась, все субъекты РФ сохраняют статус ситуации высокого риска», — сказала Попова на совещании в Сочи, посвященном курортному сезону в Краснодарском крае.
Она добавила, что среднее число заболевших ковидом в РФ в неделю составляет 7−8 тыс. человек.
С начала пандемии в мире зафиксировали более 511,8 млн заражений коронавирусом и свыше 6,2 млн смертей. В России, по данным федерального оперштаба, зарегистрирован 18 167 281 случай заражения, умерли 375 566 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.