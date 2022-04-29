12:14 (мск), источник: Газета.Ру
Геронтологи разработали рацион для максимального продления жизни
Рацион, позволяющий максимально продлить жизнь, определили геронтологи из Университета Южной Калифорнии. Исследование было опубликовано в журнале Cell.
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Ученые проанализировали несколько сотен исследований, посвященных питанию, его связи с болезнями и продолжительностью жизни, влиянию на здоровье различных диет, от кетодиеты до веганской и голодания.
Основными особенностями рациона, способного обеспечить наибольшую продолжительность жизни, стали умеренное или высокое потребление сложных углеводов, низкое, но достаточное количество белка, в основном растительного, и достаточное количество растительных жиров, покрывающее около 30% энергетических потребностей.
Все приемы пищи в идеале должны происходить в промежутке 11−12 часов, а пятидневный цикл имитирующей голодание диеты (питание в пределах 750−1000 ккал, без животных белков и с минимумом растительных) способен снизить резистентность к инсулину и кровяное давление у людей с повышенным риском заболеваний.
«Много бобовых, цельного зерна и овощей; немного рыбы; никакого красного мяса или переработанного мяса и очень мало белого мяса; мало сахара и рафинированного зерна; побольше орехов и оливкового масла, а также немного темного шоколада», — описали идеальный рацион исследователи.
Однако стоит иметь в виду, что может понадобиться коррекция рациона — так, людям старше 65 нужно есть больше белка, чтобы компенсировать возрастную потерю мышечной массы. Исследователи рекомендуют в любом случае консультироваться с врачом, прежде чем вносить в свое привычное питание изменения.