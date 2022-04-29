13:13 (мск), источник: N + 1
В Мексике обнаружили стену черепов доколумбовой эпохи
Ее датировали примерно 900−1200 годами нашей эры.
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Мексиканский антрополог сообщил, что многочисленные останки, найденные в пещере Комалапа представляли собой цомпантли (стену черепов). В общей сложности ученые нашли около 150 черепов, большинство из которых принадлежало взрослым людям, жившим около 900−1200 годов нашей эры. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального института антропологии и истории Мексики.
В нескольких мезоамериканских культурах существовала необычная практика сооружения цомпантли (или стены черепов). Это деревянная стойка или частокол, которые использовались для публичной демонстрации человеческих черепов, принадлежавших военнопленным или принесенным в жертву людям. В разных регионах Мезоамерики обнаруживаются разные типы подобных конструкций. Так, ацтеки сооружали деревянный каркас, проделывали в черепах отверстия, после чего насаживали их на горизонтальные перекладины. Большинство известных стен черепов относятся к позднему постклассическому периоду (XIII-XVI века) или ко временам, когда Америку уже завоевали европейцы. Например, в 2017 году стало известно о подобной находке, которая была построена в конце XV — начале XVI века и состояла из более 676 человеческих черепов.
В 2012 году властям мексиканского штата Чьяпас сообщили, что в пещере Комалапа обнаружили человеческие останки, которые могут быть свидетельством преступления. Прибывшие на место следователи собрали кости и в сотрудничестве с Национальным институтом антропологии и истории начали их исследование, выяснив, что находки относятся к доиспанской эпохе.
Недавно на научной конференции физический антрополог Хавьер Монтес де Пас (Javier Montes de Paz) сообщил, что обнаруженные останки относятся примерно к 900−1200 годам нашей эры. По словам ученого, эти черепа, вероятно, представляли собой цомпантли. Хотя в пещере были найдены бедренные, большеберцовые и лучевые кости, ни одного полного захоронения там не обнаружено. В общей сложности на памятнике находились черепа примерно 150 человек, а также остатки деревянных палок.
Антрополог рассказал, что большинство останков принадлежало взрослым людям, причем чаще женщинам. Однако среди них были и кости трех маленьких детей. Кроме того, исследователь отметил, что ни на одном из черепов, которые к тому же были искусственно модифицированы, не сохранились зубы.
Михаил Подрезов