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13:20 (мск), источник: Газета.Ру

Захарова призвала не бойкотировать «Би-2» из-за инцидента с баннером «Zа президента»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с отменой концерта группы «Би-2» в Telegram, напомнила слова президента РФ Владимира Путина о превращении «культуры отмены» в «отмену культуры» на фоне западного остракизма и бойкотирования фактов, книг, исторических деятелей и людей, которые не вписываются в современные шаблоны.

Источник: РИА "Новости"

Концерт «Би-2», который должен был пройти на стадионе «Красная звезда» в Омске, отменили за 15 минут до начала из-за разногласий организаторов и представителей стадиона. По словам заместителя министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Ивана Колесника, группа отказалась выступать из-за висевшего на стадионе баннера «Za президента». Между тем в «Би-2» рассказали, что группе «не дали» провести выступление.

Вся эта история вокруг «Би-2» — казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят, как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Она также привела слова главы государства о том, что в русском характере есть черта принимать все близко к сердцу. Она заявила, что время требует именно этого: «всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие», а также «не пользоваться моментом в конъюнктурных целях» и «гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны».

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