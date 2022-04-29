16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Южной Корее представили прототип первого в мире плавучего города
Он может выжить без связи с внешним миром.
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Угроза, связанная с повышением уровня моря, вдохновила ООН-Хабитат (программу ООН, содействующую развитию населенных пунктов), руководство мегаполиса Пусан и нью-йоркскую технологическую компанию Oceanix на создание альтернативной площадки для жизни. Работа над проектом началась в 2019 году, сейчас компании презентуют готовый проект, а строительство, которое займет два года, закончится не раньше 2025 года.
Проект оценивается в $200 млрд. Планируется, что на его территории примерно в 6 гектаров для начала расположат 10 тысяч человек, а в случае успеха размеры города и количество проживающих может увеличиться в 10 раз. Сколько будет стоить арендная плата и по какому принципу будут выбирать резидентов, Oceanix не сообщает.
Известно, что изначально город будет состоять из трех плавучих островных платформ-районов, которые будут соединяться с побережьем Пусана. Материал платформ тверже бетона, но обладает плавучестью и, согласно словам его изобретателей, «единственный строительный материал, который взаимодействует с водой, самостоятельно восстанавливается и укрепляется со временем». Здания на платформах будут построены из древесины и бамбука.
Передвигаться между районами жители и посетители будут пешком или на велосипедах — использование традиционных видов общественного транспорта не планируется.
Каждый район будет отвечать конкретной задаче: жилая зона будет с домами, в развлекательной — расположатся магазины и рестораны, а в исследовательской — разобьют зимний сад с гидропонными башнями для выращивания овощей. «Устойчивые плавучие города являются частью доступных нам стратегий адаптации к климатическим изменениям. Вместо того, чтобы бороться с водой, мы научимся жить с ней в гармонии», — отмечает исполнительный директор ООН-Хабитат Маймунах Мохд Шариф.
Олеся Маевская