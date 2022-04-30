Самолету канцлера ФРГ пришлось пересечь Северный полюс и облететь Россию

Самолет канцлера ФРГ Airbus A350 «Курт Шумахер» (Kurt Schumacher) летел из Японии и пересек полюс около 13:00 (14:00 по московскому времени). Ему пришлось пролететь через Аляску, пересечь Северный полюс, чтобы облететь РФ. Он повернул на запад, пролетел над Северным Ледовитым океаном и через Финляндию достиг Германии.
Время в пути составило 13 часов 30 минут. Борт проделал путь в 12,3 тысячи километров. По данным издания, полеты через Северный полюс являются редкостью даже для опытных пилотов.
Ранее сообщалось, что потери европейских и американских авиакомпаний, которым запретили выполнять полеты над территорией России, составят суммарно около 3,5 миллиарда долларов за год.