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02:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Самолету канцлера ФРГ пришлось пересечь Северный полюс и облететь Россию

Самолет канцлера Германии Олафа Шольца был вынужден пересечь Северный полюс, чтобы обойти российское воздушное пространство, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Источник: Reuters

Самолет канцлера ФРГ Airbus A350 «Курт Шумахер» (Kurt Schumacher) летел из Японии и пересек полюс около 13:00 (14:00 по московскому времени). Ему пришлось пролететь через Аляску, пересечь Северный полюс, чтобы облететь РФ. Он повернул на запад, пролетел над Северным Ледовитым океаном и через Финляндию достиг Германии.

Время в пути составило 13 часов 30 минут. Борт проделал путь в 12,3 тысячи километров. По данным издания, полеты через Северный полюс являются редкостью даже для опытных пилотов.

Ранее сообщалось, что потери европейских и американских авиакомпаний, которым запретили выполнять полеты над территорией России, составят суммарно около 3,5 миллиарда долларов за год.

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