Число невыездных россиян выросло до 5 млн

«По состоянию на 1 апреля действовало 5 млн постановлений о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации», — отметили в ФССП. Тем самым, начало весенне-летнего периода вновь привело к росту числа невыездных россиян-должников. Осенью прошлого года их было 4,2 млн, в конце декабря — 4,6 млн. Между тем, год назад — на 1 мая 2021 года — в России под ограничением выезда находились 5,1 млн человек.
Согласно открытым источникам, на Москву приходится 235 тыс. попавших в стоп-лист Погранслужбы (год назад — 227 тыс.).
В 2022 году исполнилось 15 лет с начала применения ограничений на выезд должников за рубеж. Такая мера воздействия была введена принятым в сентябре 2007 года новым законом «Об исполнительном производстве», который вступил в силу в 2008 году.
До 2008 года приставы были вправе ограничивать выезд за рубеж лишь должникам по алиментам. В настоящее время алиментщики составляют 10% (в Москве — 7%) среди тех, кому закрыт выезд за рубеж до погашения долгов. Приставы могут ограничить выезд за рубеж при неуплате долга от 30 тыс. рублей. Для неплательщиков алиментов такая мера может применяться при сумме долга свыше 10 тыс. рублей. Постановление действует в течение шести месяцев (если должник ранее не погасил долги), после чего выносится новое.