Саженец от дуба Петра I высадили у Медного всадника в Петербурге

История дубовой рощи в Летнем саду началась в 1708 году, в посадке деревьев лично принимал участие Петр Великий. Возраст «петровского» дуба, желуди которого используются для высадки деревьев, превышает 360 лет.
«Это дуб — от желудя дуба Петра I. В год 350-летия со дня рождения Петра Великого очень символично: мы высаживаем целую аллею из дубов Петра I по всей стране. Эту акцию проводит Русский музей, нам очень приятно было в ней участвовать»
Бельский добавил, что недавно депутаты Законодательного собрания посадили два саженца «петровского» дуба в садике у Мариинского дворца. Уже более 300 таких деревьев посажено в Дагестане, Республике Марий Эл, Москве и других регионах России. «Фактически это получается такой виртуальный парк, который будет состоять из дубов Петра I», — отметил Бельский.
Традиция проращивать желуди «петровского» дуба началась в 2014 году, а в 2019 году была запущена программа «Всероссийская дубрава императора Петра Великого». Каждую осень специалисты собирают желуди с «петровского» дуба. Желуди проращивают в горшках в саду три года. Потом дубки передаются организациям, оставившим заявку на сайте садов Русского музея. Места посадок наносятся на интерактивную карту, а раз в пять лет владельцы саженцев встречаются в Летнем саду на конференции.