11:53 (мск), источник: Газета.Ру
Умерла кантри-певица Наоми Джадд
Участница американского дуэта The Judds Наоми Джадд скончалась в возрасте 76 лет.
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Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление дочерей исполнительницы Вайнону и Эшли.
«Сегодня мы, сестры, пережили трагедию. Мы потеряли нашу прекрасную маму из-за психического заболевания, — говорится в заявлении. — Мы разбиты и ощущаем глубокое горе. Мы знаем, что так же, как мы любили ее, она была любима публикой».
Трагедия произошла за день до официального включения The Judds в Зал славы кантри-музыки. 11 апреля группа выступила на церемонии вручения музыкальной премии CMT Music Awards и объявила о прощальном туре, который был запланирован на осень 2022 года.
Певица родилась 11 января 1946 года в городе Ашленд (штат Кентукки). В 1983 году она вместе со своей дочерью Вайноной основала дуэт The Judds. Группа выпустила пять студийных альбомов, которые достигли платинового или золотого статуса, и стала лауреатом пяти «Грэмми».