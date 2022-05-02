05:26 (мск), источник: © РИА Новости
В России начинается короткая рабочая неделя
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Короткая рабочая неделя начинается в России в связи с празднованием Дня весны и труда, выходные продлятся по 3 мая включительно.
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Как пояснили ранее в Роструде, 1 мая — День весны и труда — относится к нерабочим праздничным дням. Также по решению правительства выходной с субботы, 1 января, перенесен на вторник, 3 мая.
В ведомстве обратили внимание, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.
Сотрудникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.