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05:26 (мск), источник: © РИА Новости

В России начинается короткая рабочая неделя

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Короткая рабочая неделя начинается в России в связи с празднованием Дня весны и труда, выходные продлятся по 3 мая включительно.

Источник: Reuters

Как пояснили ранее в Роструде, 1 мая — День весны и труда — относится к нерабочим праздничным дням. Также по решению правительства выходной с субботы, 1 января, перенесен на вторник, 3 мая.

В ведомстве обратили внимание, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

Сотрудникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

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