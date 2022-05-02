В МЧС рассказали о самых опасных в России клещах

«В России встречается около 60 видов иксодид, из которых наибольшее эпидемиологическое значение как переносчики вируса клещевого весенне-летнего энцефалита и боррелий — возбудителей Лайм-боррелиоза имеют таежный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Iricinus», — сообщает ведомство.
Спасатели отмечают, что в средней полосе первые клещи появляются ранней весной в солнечные дни на проталинах, а пик их численности приходится на май-июнь.
Кроме того, у лесного клеща имеется второй период активности — в августе-сентябре, но их численность ниже весенней. Считается, что именно в это время клещи чаще всего нападают на человека.
«Следует помнить, что клещи присасываются к человеку не сразу… Чем быстрее будет обнаружен и удален с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст человеку. Надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика», — подчеркивает МЧС.
В случае, если клещ все-таки укусил человека, то пытаться оторвать «кровопийцу» силой не надо. После укуса необходимо обязательно продезинфицировать это место этиловым спиртом или одеколоном. Затем нужно сделать петлю из нитки, поместить ее между «головкой» и телом клеща, и затянуть. Потом надо натянуть нить, одновременно закручивая ее, и без резких движений удалить клеща. В конце следует обработать место укуса йодом.
Удаленного клеща нужно отнести живым в течение двух суток с момента удаления на экспертизу клещевого энцефалита и боррелиоза.
Тем, кто планирует поездки в эндемичные по клещевому энцефалиту территории, а также проживающим на них, рекомендуется привиться вакциной.
При этом прививки против клещевого энцефалита нужно начинать за 2,5 месяца до выезда. Прививка состоит из нескольких инъекций, минимальный интервал между ними — два месяца. После последней инъекции должно пройти не менее 14 дней до выезда в очаг. За это время вырабатывается иммунитет.
«Для экстренной профилактики после укуса клеща используют человеческий иммуноглобулин. Препарат вводят не привитым лицам, отметившим присасывание клещей в эндемичных районах. Вакцинированным лицам препарат вводят в случае множественного присасывания клещей. Введение иммуноглобулина эффективно в течение первых 72 часов после присасывания клещей», — отметили в МЧС.