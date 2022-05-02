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09:21 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Президент отметил вклад российских мусульман в укрепление межнационального мира и согласия в обществе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

«Этот древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий», — говорится в послании главы государства.

Президент также отметил вклад российских мусульман в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны.

2 мая 2022 года мусульмане отмечают праздник разговения по окончании поста во время священного месяца Рамадан. В России и у тюркоязычных народов Средней Азии он называется Ураза-байрам, а в арабских странах — Ид аль-Фитр. Является вторым по значимости после праздника жертвоприношения Курбан-байрам (араб. Ид аль-Адха).

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