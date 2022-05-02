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11:51 (мск), источник: © РИА Новости

Аврил Лавин отложила тур по городам Канады из-за болезни

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Аврил Лавин перенесла концерты в канадских городах из-за положительного теста на COVID-19, сообщает Billboard.

Источник: AFP 2022

Певица планировала представить зрителям альбом Love Sux.

Всего за несколько часов до первого концерта она обратилась через Twitter к поклонникам в Лавале, Квебеке, Монктоне, Галифаксе и Нью-Брансуике. Аврил написала, что искренне сожалеет, но вынуждена сообщить, что из-за выявленного коронавируса и последующих ограничений встречу придется отложить.

Даты концертов будут объявлены дополнительно. Весной и летом у певицы запланированы выступления в Канаде и США.

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