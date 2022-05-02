Активисты МГЕР и «Волонтёрской роты» почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов

Москвичи пришли к посольству Украины, чтобы почтить память жителей Одессы, невинно убитых 2 мая 2014 года. Организаторы проводят акцию каждый год, на центральных площадях городов участники выкладывают из свечек слово «Помним» и возлагают цветы, рассказал Демидов.
«Мы обязательно будем добиваться того, чтобы все виновные в гибели 48 человек были наказаны», — добавил председатель МГЕР.
Руководитель ВРББ Станислав Кузьменко заявил, что все хотят мира и справедливости и «единственное наше требование — это наказать виновных в этом ужасном событии».
«Спецоперация является единственным выходом из столь тупиковой ситуации, когда целых восемь лет Украина занималась войной и терроризмом против своих же граждан», — сказал глава организации.
Ранее память погибших в одесском Доме профсоюзов почтили в Александровском саду. Одна из посетивших траурное мероприятие горожанок рассказала, что однокурсники с нацистской символикой начали угрожать ей и говорили, что зря она не погибла в тех страшных событиях.