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16:47 (мск), источник: Life.ru

Активисты МГЕР и «Волонтёрской роты» почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов

Более двух тысяч активистов в Москве почтили память погибших при трагедии в Доме профсоюзов в Одессе восемь лет назад. Масштабную акцию организовали добровольцы «Волонтёрской роты “Боевого братства” (ВРББ) и “Молодой гвардии Единой России” (МГЕР), сообщил председатель Антон Демидов.

Источник: РИА "Новости"

Москвичи пришли к посольству Украины, чтобы почтить память жителей Одессы, невинно убитых 2 мая 2014 года. Организаторы проводят акцию каждый год, на центральных площадях городов участники выкладывают из свечек слово «Помним» и возлагают цветы, рассказал Демидов.

«Мы обязательно будем добиваться того, чтобы все виновные в гибели 48 человек были наказаны», — добавил председатель МГЕР.

Руководитель ВРББ Станислав Кузьменко заявил, что все хотят мира и справедливости и «единственное наше требование — это наказать виновных в этом ужасном событии».

«Спецоперация является единственным выходом из столь тупиковой ситуации, когда целых восемь лет Украина занималась войной и терроризмом против своих же граждан», — сказал глава организации.

Ранее память погибших в одесском Доме профсоюзов почтили в Александровском саду. Одна из посетивших траурное мероприятие горожанок рассказала, что однокурсники с нацистской символикой начали угрожать ей и говорили, что зря она не погибла в тех страшных событиях.

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