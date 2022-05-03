SuperJob: россиянам для счастья нужно 190 тыс. руб. в месяц

Опрос был проведен с 1 по 29 апреля в 563 населенных пунктах России. В нем участвовали 20,5 тыс. экономически активных россиян. Результаты исследования приводит РБК.
Согласно опросу, больше всего хотели бы получать жители Москвы — 230 тыс. руб. ежемесячно.
На втором месте по запросам — жители Владивостока с 205 тыс. руб., на третьем — Ростова-на-Дону с 200 тыс. руб. Самые скромные запросы в Ярославле (158 тыс. руб.), Кирове (155 тыс. руб.) и Астрахани (150 тыс. руб.).
Мужчинам в среднем для счастья нужно больше денег (216 тыс. руб.), чем женщинам (166 тыс. руб.). Наиболее высокие запросы у респондентов в возрасте от 35 до 44 лет — 214 тыс. руб. в месяц. Самые скромные запросы у опрошенных до 24 лет — 146 тыс. руб.