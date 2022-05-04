10:55 (мск), источник: N + 1
Считавшуюся вымершей тасманийскую улитку переоткрыли спустя 120 лет
Ученые обнаружили 15 редких улиток в тасманийском озере Грейт-Лейк.
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Австралийские ученые обнаружили в тасманийском озере Грейт-Лейк крошечных улиток Beddomeia tumida, которые считались вымершими с начала XX века. Как сообщает ABC News, в общей сложности исследователям удалось найти 15 экземпляров редкого вида. Возможно, эти моллюски даже многочисленны, но очень хорошо прячутся.
Многие люди обеспокоены сокращением численности редких животных, таких как крупные млекопитающие и яркоокрашенные птицы. Однако судьба не столь харизматичных видов часто остается без внимания. Например, мало кто знает, что сотни видов улиток, в первую очередь островных эндемиков, оказались на грани исчезновения по вине людей и завезенных ими инвазивных хищников и конкурентов. Целый ряд видов брюхоногих моллюсков уже вымер в результате человеческой деятельности, причем некоторые — совсем недавно.
Впрочем, иногда зоологам удается переоткрыть считавшихся исчезнувшими улиток. Именно это произошло с видами Discula lyelliana и Geomitra grabhami, обитателями португальского архипелага Ильяш-Дезерташ. Предполагалось, что они вымерли еще в XX веке из-за инвазивных млекопитающих (охотившихся на них мышей и объедавших растительность коз), однако участники экспедиций 2008−2017 годов смогли найти выживших особей. Теперь этих редких улиток разводят в неволе.
Австралийские экологи из гидроэнергетической компании Entura, подразделения Hydro Tasmania, обнаружили еще один «вымерший» вид улиток. Исследователи работали на озере Грейт-Лейк, расположенном в Центральной Тасмании. Их целью было изучение редких брюхоногих моллюсков Ancylastrum cumingianus, которые считались вымершими, но были переоткрыты в 2015—2016 годов, когда уровень озера находился на историческом минимуме. В конце прошлого года ученые вернулись на Грейт-Лейк, которое к этому времени вновь наполнилось водой.
Такой подход позволил ученым найти новые экземпляры A. cumingianus. Более того, на черепице были обнаружены крошечные моллюски с длиной панциря около четырех миллиметров, в которых исследователи заподозрили улиток Beddomeia tumida. Этот эндемичный для озера и его окрестностей вид, описанный в конце XIX века, не попадался на глаза ученым с 1900 годов. Многие подозревали, что он исчез из-за того, что Грейт-Лейк построили плотину.
Сотрудники Entura не были до конца уверены в определении найденных моллюсков. Однако зоолог Карен Ричардс (Karen Richards) подтвердила, что это действительно B. tumida. В общей сложности исследователям удалось найти 15 особей считавшихся вымершими улиток. Это довольно внушительная цифра для столь неуловимого вида. Ученые допускают, что он может быть даже многочисленным, но хорошо прячется.
В 2017 году природоохранная организация Re: wild опубликовала список из 25 самых разыскиваемых видов животных и растений, которых никто не видел по меньшей мере несколько десятилетий. С тех пор зоологам и ботаникам удалось переоткрыть восемь из них. Теперь специалисты Re: wild обновили список, заменив уже найденные виды теми, что еще числятся потерянными. В него впервые вошел гриб.
Сергей Коленов