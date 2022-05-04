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10:55 (мск), источник: N + 1

Считавшуюся вымершей тасманийскую улитку переоткрыли спустя 120 лет

Ученые обнаружили 15 редких улиток в тасманийском озере Грейт-Лейк.

Источник: Entura

Австралийские ученые обнаружили в тасманийском озере Грейт-Лейк крошечных улиток Beddomeia tumida, которые считались вымершими с начала XX века. Как сообщает ABC News, в общей сложности исследователям удалось найти 15 экземпляров редкого вида. Возможно, эти моллюски даже многочисленны, но очень хорошо прячутся.

Многие люди обеспокоены сокращением численности редких животных, таких как крупные млекопитающие и яркоокрашенные птицы. Однако судьба не столь харизматичных видов часто остается без внимания. Например, мало кто знает, что сотни видов улиток, в первую очередь островных эндемиков, оказались на грани исчезновения по вине людей и завезенных ими инвазивных хищников и конкурентов. Целый ряд видов брюхоногих моллюсков уже вымер в результате человеческой деятельности, причем некоторые — совсем недавно.

Впрочем, иногда зоологам удается переоткрыть считавшихся исчезнувшими улиток. Именно это произошло с видами Discula lyelliana и Geomitra grabhami, обитателями португальского архипелага Ильяш-Дезерташ. Предполагалось, что они вымерли еще в XX веке из-за инвазивных млекопитающих (охотившихся на них мышей и объедавших растительность коз), однако участники экспедиций 2008−2017 годов смогли найти выживших особей. Теперь этих редких улиток разводят в неволе.

Источник: Entura

Австралийские экологи из гидроэнергетической компании Entura, подразделения Hydro Tasmania, обнаружили еще один «вымерший» вид улиток. Исследователи работали на озере Грейт-Лейк, расположенном в Центральной Тасмании. Их целью было изучение редких брюхоногих моллюсков Ancylastrum cumingianus, которые считались вымершими, но были переоткрыты в 2015—2016 годов, когда уровень озера находился на историческом минимуме. В конце прошлого года ученые вернулись на Грейт-Лейк, которое к этому времени вновь наполнилось водой.

Чтобы больше узнать о моллюсках, населяющих озеро, исследователи использовали необычный метод. Они опустили в воду на глубину от двух до десяти метров около ста кусков старой черепицы, а через десять дней вынули их, чтобы посмотреть, кто на них поселился.

Такой подход позволил ученым найти новые экземпляры A. cumingianus. Более того, на черепице были обнаружены крошечные моллюски с длиной панциря около четырех миллиметров, в которых исследователи заподозрили улиток Beddomeia tumida. Этот эндемичный для озера и его окрестностей вид, описанный в конце XIX века, не попадался на глаза ученым с 1900 годов. Многие подозревали, что он исчез из-за того, что Грейт-Лейк построили плотину.

Сотрудники Entura не были до конца уверены в определении найденных моллюсков. Однако зоолог Карен Ричардс (Karen Richards) подтвердила, что это действительно B. tumida. В общей сложности исследователям удалось найти 15 особей считавшихся вымершими улиток. Это довольно внушительная цифра для столь неуловимого вида. Ученые допускают, что он может быть даже многочисленным, но хорошо прячется.

По словам Кевина Макфарлейна (Kevin Macfarlane), специалиста Entura по качеству воды, он искал B. tumida на протяжении девяти лет. Однако найти редкую улитку удалось лишь случайно.

В 2017 году природоохранная организация Re: wild опубликовала список из 25 самых разыскиваемых видов животных и растений, которых никто не видел по меньшей мере несколько десятилетий. С тех пор зоологам и ботаникам удалось переоткрыть восемь из них. Теперь специалисты Re: wild обновили список, заменив уже найденные виды теми, что еще числятся потерянными. В него впервые вошел гриб.

Сергей Коленов

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Считавшуюся вымершей тасманийскую улитку переоткрыли спустя 120 лет
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