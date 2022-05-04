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09:36 (мск), источник: РБК

Умер подписавший Беловежские соглашения от Белоруссии Станислав Шушкевич

В Минске скончался бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на его жену Ирину.

Источник: AFP 2022

Шушкевичу было 87 лет. Весной он перенес COVID-19, у него был диагностирован омикрон-штамм. 26 апреля его состояние ухудшилось, политика госпитализировали и поместили в реанимацию. Через два дня его выписали. Его жена рассказала газете «Народная воля», что супруг слаб и нуждается в реабилитации. «Хотя, конечно, после больницы его состояние улучшилось». — добавила она.

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