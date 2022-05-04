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14:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Горилла в зоопарке Чикаго пристрастилась к смартфонам

Это может привести к социальной изоляции в стае.

Источник: Lincoln Park Zoo

16-летний 188-килограммовый самец гориллы Конфеты Давка по кличке Амаре — звезда чикагского зоопарка. До недавнего времени большую часть дня посетители снимали его на смартфоны, что привело к интересной реакции — примат стал «залипать» на них. Интерес Амаре оказался настолько сильным, что однажды он не успел среагировать на агрессию другого самца — попросту не обратил внимания.

После этого случая сотрудники зоопарка забили тревогу. «Зависимый» самец вполне мог стать изгоем в своем же вольере: вместо обычной жизни горилла часами наблюдала за телефонами посетителей, сидя в углу у застекленной стены. Чтобы этого не произошло, персонал зоопарка установил веревочное ограждение и предупреждение с просьбой не демонстрировать гаджеты приматам.

Изменения пошли Амаре на пользу: с момента введения ограничений горилла продемонстрировала положительную реакцию и почти вернулась к своему обычному распорядку дня.

Олеся Маевская

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