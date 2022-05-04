14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Италии впервые с 2020 года провели фестиваль змей
Люди ждали праздника с начала пандемии.
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Ежегодно в каждый первый четверг мая в небольшой итальянской деревушке Кокулло проходит уникальное мероприятие. В честь покровителя деревни, католического святого-целителя Доминика, здесь проводится Фестиваль змей.
В этот день проводится особый ритуал: ровно в 12:00 под звон колоколов и грохот петард из церкви выносят статую святого Доминика, увешанную «гирляндой» из десятков живых освященных змей. Процессия с носилками следует по главным улицам Кокулло, и все желающие могут добавить свое «живое украшение».
Есть примета, что по поведению пресмыкающихся можно предсказать будущее: если змеи обвивают голову Доминика, будет хороший урожай, если же клубок собирается у рук статуи — жди бед. Раньше главные участницы фестиваля становились главным блюдом, но со временем итальянцы заменили их выпечкой характерной формы. После праздника рептилий возвращают в естественную среду обитания.
Олеся Маевская