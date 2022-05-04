РПЦ обвинила папу римского в некорректном изложении разговора с патриархом Кириллом

Папа римский в интервью изданию Corriere della sera, опубликованном 3 мая, рассказал, что их беседа с патриархом прошла по Zoom и продлилась 40 минут. «Первые 20 минут он по бумаге зачитывал мне все обоснования войны. Я выслушал и сказал ему: “Я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны использовать не язык политики, а язык Иисуса… Мы должны искать пути для мира, чтобы положить конец стрельбе из оружия”», — привел их беседу понтифик.
В РПЦ заявили, что подобные высказывания «вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога» между Римско-католической и Русской православной церквами.
«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора», — говорится в заявлении службы коммуникации Отдела внешних церковных связей РПЦ (цитата по «Интерфаксу»).
По версии РПЦ, патриарх сказал папе римскому, что конфликт на Украине начался в 2014 году с Майдана, он также упомянул события в Одессе. Помимо этого патриарх обвинил НАТО в нарушении данного России обещания не продвигаться на восток. Он утверждает, что если бы Украину приняли в альянс, то «подлетное время до Москвы составило бы несколько минут», а «Россия никак не могла и не может этого допустить».
В заключение патриарх сказал, что происходящее на Украине связано для него «с большой болью» и он хотел бы понять, как две церкви могут помочь «достичь укрепления мира и справедливости», при этом «абстрагируясь от геополитической составляющей».
На фоне военного конфликта на Украине была отменена встреча патриарха с папой римским, планировавшаяся в июне в Иерусалиме. Патриарх Кирилл призывал избежать жертв среди мирных жителей в ходе военного конфликта. Он также утверждает, что Россия никогда ни на кого не нападала и «только защищала свои границы». Папа римский в марте запрашивал личную встречу с Владимиром Путиным в Москве, но ответа до сих пор не получил. По данным СМИ, Евросоюз хочет ввести санкции в отношении патриарха Кирилла.