17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пенсионерка из Франции случайно украла музейный экспонат
Когда куртка — произведение искусства.
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72-летняя посетительница музея Пикассо по невнимательности приняла работу художника Ориола Вилановы за брошенную одежду. Инсталляция представляла собой висящую на крючке синюю куртку, в нагрудном кармане которой красовалось 150 открыток с изображениями мастеров искусства разных лет. Ориол годами собирал их на блошиных рынках, и именно они представляли особую ценность композиции.
Старушка об этом и не догадывалась. Посчитав, что кто-то оставил отличную вещь, она сняла куртку с крючка и забрала домой. По записям на камерах наблюдения полиция выяснила личность «воровки», но пенсионерка сама пришла в музей, чтобы повторно насладиться экспозицией.
Пожилую женщину задержали, куртку нашли — правда, уже перешитую у портного под размер бабушки. Открытки же были безвозвратно утеряны — зачинщица трагедии выбросила их за ненадобностью. После допроса ее отпустили, но некоторое время старушка будет находиться под наблюдением.
Олеся Маевская