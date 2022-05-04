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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионерка из Франции случайно украла музейный экспонат

Когда куртка — произведение искусства.

Источник: Juan Conde/Musée national Picasso-Paris

72-летняя посетительница музея Пикассо по невнимательности приняла работу художника Ориола Вилановы за брошенную одежду. Инсталляция представляла собой висящую на крючке синюю куртку, в нагрудном кармане которой красовалось 150 открыток с изображениями мастеров искусства разных лет. Ориол годами собирал их на блошиных рынках, и именно они представляли особую ценность композиции.

Старушка об этом и не догадывалась. Посчитав, что кто-то оставил отличную вещь, она сняла куртку с крючка и забрала домой. По записям на камерах наблюдения полиция выяснила личность «воровки», но пенсионерка сама пришла в музей, чтобы повторно насладиться экспозицией.

Пожилую женщину задержали, куртку нашли — правда, уже перешитую у портного под размер бабушки. Открытки же были безвозвратно утеряны — зачинщица трагедии выбросила их за ненадобностью. После допроса ее отпустили, но некоторое время старушка будет находиться под наблюдением.

Олеся Маевская

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