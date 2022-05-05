Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса

«Насыщенная состоялась поездка по освобожденным территориям Донбасса совместно с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и секретарем генерального совета партии “Единая Россия” Андреем Турчаком. В Мариуполе — завод им. Ильича, морской порт, центр помощи “Единой России”, открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы, посещение ветеранов Великой Отечественной войны. А еще Волноваха и посещение химико-металлургического завода в пгт Донское, который запустился первым на освобожденной территории Донбасса», — написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Пушилин, «везде общение с людьми, которые в каждом таком визите, в каждом таком общении хотят видеть подтверждение, что Россия вернулась сюда навсегда».
Кириенко также принял участие в открытии появившегося в центре Мариуполя памятника пожилой женщине, которая вышла с советским флагом к украинским военнослужащим и отказалась обменять Знамя Победы на продукты.
Видеозапись выступления первого замглавы Администрации президента России в своем Telegram-канале разместил Турчак. По словам Кириенко, «военнослужащие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, военнослужащие России завершают борьбу», которую их деды, отцы, прадеды вели против нацизма.
Он заметил, что неслучайно «великое Знамя Победы стало таким же символом на освобождаемых территориях, как и знамя России, знамя ДНР и ЛНР». «Знамя Победы стало символом борьбы с фашизмом и с нацизмом, потому что для России это, если хотите, такая задача, миссия страны — обеспечить мир, свободный от нацизма. И для каждой российской семьи это многое значит», — отметил Кириенко.
В начале апреля в социальных сетях широко разошлось видео, на котором пожилая женщина с красным флагом выходит навстречу украинским военнослужащим, ошибочно приняв их за российских. Один из мужчин передает ей пакет с продуктами, но при этом отнимает флаг и начинает топтать его. После этого женщина отказалась брать продукты и потребовала вернуть знамя, за которое воевали ее родители.
Как сообщил в своем Telegram-канале Турчак, памятник женщине теперь установлен в Мариуполе на площади Ленинского комсомола. «Эта героическая женщина показала всему миру, что значит для наших людей память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной. Насколько для нас эта память свята, и как мы готовы ее защищать», — написал сенатор.
Как заметил на церемонии открытия памятника Кириенко, к символам борьбы с фашизмом «теперь добавился еще один символ — бабушка Аня». «К сожалению, мы не знаем ее полного имени, отчества, но мы обязательно узнаем. И я уверен, будет возможность сказать ей спасибо и низко ей в ноги поклониться, потому что она стала живым символом такой вот преемственности поколений, преемственности борьбы с нацизмом и фашизмом. Она стала такой бабушкой и для всего Донбасса, и бабушкой для всей России», — сказал он.
По мнению Кириенко, эта женщина — символ «родины-матери для всего русского мира, для всех людей», чье право быть собой, право говорить на русском языке «восемь лет защищали жители Донецка и Луганска». «И теперь, когда решением президента России Владимира Владимировича Путина Россия помогает завершить эту восьмилетнюю войну и поставить точку в борьбе с нацизмом и фашизмом уже здесь, на донбасской земле, мне кажется, что открытие этого памятника бабушке Ане здесь — так, чтобы памятник ее стоял по праву рядом с героями Советского Союза, мариупольцами — это и есть та самая связь поколений, которой сильна наша страна. А это значит, что мы обязательно победим», — заключил первый замглавы Администрации президента РФ.