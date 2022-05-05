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10:29 (мск), источник: Газета.Ру

В России создали колбасу, снижающую уровень сахара в крови

Доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К. А. Тимирязева Андрей Гурин рассказал РИА «Новости», что в России создали колбасу, снижающую уровень сахара в крови, ее производство планируют запустить уже к концу осени.

Источник: РИА "Новости"

Рецептура и технология продукта были разработаны на базе РГАУ-МСХА и Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений. По словам Гурина, была экспериментально доказана эффективность добавления в вареную колбасу лекарственного растительного препарата гипогликемического действия «Арфазетина» для профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа. Также снижение уровня глюкозы в крови происходило после введения в рецептуру настоя створок фасоли.

Планируется начать производство с небольших партий, по 200 кг продукции в день, а затем постепенно наращивать объемы.

Гурин указал, что такая колбаса будет востребована людьми с преддиабетом и диабетом 2 типа — таких в стране насчитывается 5,1 миллиона. Употребление продукта способно снизить импорт лекарственных препаратов, которые используются для профилактики и лечения диабета, в частности препаратов «Глюкобай» или «Сиофор», заявил доцент. Цена же практически не будет отличаться от обычной колбасы, заверил он.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали грибной порошок с минералами для питания в условиях Арктики.

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