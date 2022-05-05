Коллекция Морозовых вернулась в российские музеи

В начале апреля в посольстве РФ во Франции сообщили РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию.
«Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи», — написала министр в своем Telegram-канале.
Любимова уточнила, что на выставке «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых» в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ имени Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и 2 — из Русского музея.
«Транспортировка в Российскую Федерацию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая», — добавила министр.
Также она отметила, что ГМИИ имени Пушкина откроет специальный выставочный проект с полной коллекцией шедевров российских музеев из собрания братьев Морозовых летом.
«Возвращение коллекции Морозовых — это результат большой командной работы. За всестороннюю поддержку благодарим правительство Российской Федерации, МИД России, Федеральную таможенную службу и транспортные компании…» — заключила Любимова.
В пресс-службе министерства культуры уточнили, что экспонаты возвращались на территорию России согласно графику — 15 рейсами начиная с 14 апреля.
Возвращение 33 работ подтвердили в Третьяковской галерее. «Все картины находятся в музее», — сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.