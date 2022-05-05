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09:15 (мск), источник: © РИА Новости

Коллекция Морозовых вернулась в российские музеи

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Коллекция Морозовых вернулась в российские государственные музеи, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года.

В начале апреля в посольстве РФ во Франции сообщили РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию.

«Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи», — написала министр в своем Telegram-канале.

Любимова уточнила, что на выставке «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых» в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ имени Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и 2 — из Русского музея.

«Транспортировка в Российскую Федерацию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая», — добавила министр.

Также она отметила, что ГМИИ имени Пушкина откроет специальный выставочный проект с полной коллекцией шедевров российских музеев из собрания братьев Морозовых летом.

«Возвращение коллекции Морозовых — это результат большой командной работы. За всестороннюю поддержку благодарим правительство Российской Федерации, МИД России, Федеральную таможенную службу и транспортные компании…» — заключила Любимова.

В пресс-службе министерства культуры уточнили, что экспонаты возвращались на территорию России согласно графику — 15 рейсами начиная с 14 апреля.

Возвращение 33 работ подтвердили в Третьяковской галерее. «Все картины находятся в музее», — сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.

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