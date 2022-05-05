Росавиация продлила ограничение на полеты на юг России до 13 мая

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные российские аэропорты работают штатно, отметили в Росавиации.
Росавиация ввела ограничения на полеты на юг России 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. Изначально ограничения были введены до 2 марта, однако их несколько раз продлевали, в последний раз — до 7 мая.
После начала спецоперации на Украине страны Европы, США, Канада и другие закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия закрыла свое небо для самолетов из этих стран.
Также 25 февраля ЕС запретил европейским компаниям поставлять, передавать в лизинг, обслуживать и страховать самолеты в России. В ответ на введение санкций президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании должны оплачивать лизинг самолетов из недружественных стран в рублях, а деньги переводить на рублевые счета в российских банках.