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11:14 (мск), источник: © РИА Новости

«Мы на нуле». Антироссийские санкции ударили по итальянской туротрасли

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Итальянские курорты столкнулись с финансовыми проблемами из-за отсутствия российских туристов, рассказал The Guardian владелец агентства недвижимости в Скалее Никола Ротондаро.

Источник: Reuters

«Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают; им закрыли доступ», — сказал он, добавив, что местная экономика расцветала благодаря россиянам.

Издание отмечает, что Ротондаро не единственный, кто оказался в затруднительном положении. Сальваторе, официант одного из местных ресторанов, также пожаловался на отсутствие российских туристов.

«В нормальных условиях здесь много русских. Сейчас нет ни одного», — сказал он.

Официант выразил надежду, что россияне вернутся к концу лета.

В Скалее, городе с населением чуть менее 11 тысяч человек, около 30 агентств недвижимости, многие из которых обслуживают российский рынок. Рестораны, бары и магазины стали зависеть от гостей из России, которые, как правило, тратят больше, чем итальянцы, и продлевают курортный сезон, приезжая на побережье не только в жаркие летние месяцы.

По подсчетам специализированного института Demoskopika, в этом году Италия недосчитается более 300 тысяч туристов из России и Украины, а это значит, что путешественники не оставят в стране как минимум 180 миллионов евро.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.

В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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