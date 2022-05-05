Нейробиологи выяснили, как комары находят людей по запаху

Переносящие опасные заболевания комары A. aegypti чувствуют запах углекислого газа, который выдыхают люди, а также запах бактерии Brevibacterium linens, которая присутствует на ногах человека, однако тем же образом они могут обнаруживать и животных. Чтобы выяснить, как комары отличают людей от животных, исследователи отредактировали геном самок A. aegypti, добавив ген, регулирующий выработку флуоресцентного белка в мозге — когда те или иные нейроны были активны, белок их «подсвечивал».
Затем исследователи подвергли комаров воздействию запахов, связанных с людьми, крысами, собаками, овцами и другими животными. Ученые обнаружили три нервных пучка, один из которых активнее реагировал на запахи людей, другой — на запахи животных, третий — вообще на все. Исследователи выявили два соединения, которые присутствовали в большинстве проб запахов людей, но редко встречались у животных — деканаль и ундеканаль. Они имеют сладковатый цитрусовый запах и содержатся в кожном сале человека. Дальнейшие эксперименты с искусственными ароматическими соединениями показали, что комары реагировали именно на них.
«Было бы интересно посмотреть на другие виды, у которых развился интерес к человеческой крови, например, комаров Anopheles, которые могут передавать малярию, или виды с другими предпочтениями, например, комаров Culex, выбирающих птиц», — отметили исследователи.
Также предстоит выяснить, будут ли A. aegypti кусать людей, если заблокировать в комарином мозге работу соответствующего нервного центра.