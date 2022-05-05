Ученые выяснили, кто жил на месте Стоунхенджа до его постройки Сотрудники Университета Саутгемптона опубликовали исследования в открытом научном журнале PLoS ONE
Фоторепортажи
11Взрывная волна
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
10:23 (мск), источник: Газета.Ру

Нейробиологи выяснили, как комары находят людей по запаху

Комары способны находить людей по запаху, ориентируясь на соединения, содержащиеся в кожном сале, выяснила международная команда исследователей при участии нейробиологов из Принстонского университета. Подробности они изложили в статье в журнале Nature.

Источник: CC0/lksuperboy

Переносящие опасные заболевания комары A. aegypti чувствуют запах углекислого газа, который выдыхают люди, а также запах бактерии Brevibacterium linens, которая присутствует на ногах человека, однако тем же образом они могут обнаруживать и животных. Чтобы выяснить, как комары отличают людей от животных, исследователи отредактировали геном самок A. aegypti, добавив ген, регулирующий выработку флуоресцентного белка в мозге — когда те или иные нейроны были активны, белок их «подсвечивал».

Затем исследователи подвергли комаров воздействию запахов, связанных с людьми, крысами, собаками, овцами и другими животными. Ученые обнаружили три нервных пучка, один из которых активнее реагировал на запахи людей, другой — на запахи животных, третий — вообще на все. Исследователи выявили два соединения, которые присутствовали в большинстве проб запахов людей, но редко встречались у животных — деканаль и ундеканаль. Они имеют сладковатый цитрусовый запах и содержатся в кожном сале человека. Дальнейшие эксперименты с искусственными ароматическими соединениями показали, что комары реагировали именно на них.

«Было бы интересно посмотреть на другие виды, у которых развился интерес к человеческой крови, например, комаров Anopheles, которые могут передавать малярию, или виды с другими предпочтениями, например, комаров Culex, выбирающих птиц», — отметили исследователи.

Также предстоит выяснить, будут ли A. aegypti кусать людей, если заблокировать в комарином мозге работу соответствующего нервного центра.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что может войти в шестой пакет санкций ЕС
Песков о «всеобщей мобилизации и объявлении войны» 9 мая
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь