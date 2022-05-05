Кому не нужно подавать декларацию и платить налоги

В нынешнем году срок, до которого россияне должны были подать в налоговый орган декларацию о своих доходах за прошлый год (форма 3-НДФЛ), истёк 4 мая. И, как это часто бывает, по разным причинам некоторые граждане забыли или не успели отправить налоговикам предусмотренную законом отчётность. Однако теперь даже в случае опоздания с подачей декларации ряду граждан ответственность вовсе не грозит, поскольку в силу вступили изменения в законодательстве.
Как правило, для большинства россиян налог на доходы исчисляется и уплачивается автоматически. Он просто удерживается работодателем при расчёте заработной платы. Но в ряде случаев граждане должны этот налог рассчитывать и уплачивать самостоятельно. Например, это касается тех, кто в прошлом году имел доход от продажи своего имущества до истечения установленных сроков владения либо получил недвижимость, машину или дорогостоящие ценные бумаги в дар не от близких родственников, либо выиграл в лотерею или получил доходы от источников за пределами России. Есть и другие, менее распространённые случаи, при которых необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ, они предусмотрены статьёй 229 Налогового кодекса РФ (НК).
Когда декларация не нужна
С 1 января этого года для граждан отменена обязанность декларировать свои доходы при продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков) на сумму до одного миллиона рублей и иного имущества (транспорта, гаражей и т. д.) — на сумму до 250 000 рублей. Это нововведение распространяется на лиц, продавших имущество в 2021 году и позже (закреплено поправками НК РФ).
Значит, от предоставления декларации за 2021 год освобождены:
- Получившие доход от продажи жилой недвижимости, находившейся в собственности менее минимального срока владения (то есть три с половиной года), цена которой не превышает один миллион рублей (в расчёт принимается стоимость одного объекта или совокупность доходов от продажи нескольких объектов).
- Получившие доход от продажи иного недвижимого имущества (гараж, садовый дом, машино-место и так далее) со сроком нахождения в собственности менее установленного предельного срока (три с половиной года), если цена сделки не превышает 250 000 рублей (стоимость одного объекта или совокупность доходов от продажи нескольких объектов).
- Получившие доход от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), например автомобиля, мотоцикла и так далее, со сроком нахождения в собственности менее трёх лет, если стоимость каждого такого объекта или совокупность доходов от продажи нескольких объектов не превышает 250 000 рублей.
— Ещё в этом году не нужно подавать декларацию и уплачивать налог на доходы от продажи жилья вне зависимости от сроков владения семьям с двумя и более детьми, — отметила адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина.
Но следует учесть, что это правило действует только при соблюдении ряда условий.
Во-первых, кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей.
Во-вторых, допустимый возраст детей налогоплательщика — 18 лет (24 года — в случае обучения ребёнка на очной форме обучения).
В-третьих, до 30 апреля налогоплательщиком (и/или членами его семьи) было приобретено другое жильё (при долевом строительстве — оплачена полная стоимость приобретаемого жилого помещения по договору), площадь приобретённой жилой недвижимости превышает по площади (или по кадастровой стоимости) проданное жильё.
В-четвёртых, на дату продажи жилья налогоплательщику (и/или членам его семьи) не принадлежало более 50% в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь купленного взамен старого жилого помещения.
Важно: в некоторых случаях, несмотря на то что подавать 3-НДФЛ необязательно, сам налог всё равно уплатить придётся. Так может произойти, если Федеральная налоговая служба (ФНС) пришлёт уведомление о том, что соответствующий налог не был удержан организацией, которая должна была это сделать при выплате вознаграждения, либо если ФНС установит, что у гражданина за год был совокупный доход свыше пяти миллионов рублей, полученный им от разных налоговых агентов. Тогда такому россиянину надо будет уплатить налог по ставке не 13, а 15% (пункт 3 статьи 2 закона № 372-ФЗ). Само собой, налоговая инспекция сама проведёт расчёт подлежащего к уплате налога и пришлёт соответствующее «письмо счастья», в этом случае при своевременной оплате никаких штрафов за неподачу декларации не будет.
Если декларация нужна, но её не подали
В ситуациях, когда декларацию подавать надо было, но это выполнено не было, налоговики могут потребовать уплатить штраф в размере 5% от суммы налога за каждый полный и неполный просроченный месяц, но не более 30% от общей суммы (так предусмотрено в статье 119 НК РФ). А если и декларацию вовремя не подали, и до 15 июля не уплатили положенный налог, то штраф будет уже 20% от суммы неуплаченного налога (это закреплено в статье 122 НК РФ). И ещё налоговая может насчитать пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день.
Стоит помнить, что отчитаться о доходах за прошлый год можно даже с опозданием. Сделать это лучше через личный кабинет налогоплательщика (это самый быстрый и простой способ), также можно лично принести бумажную версию в налоговую инспекцию по месту регистрации либо отправить почтой ценным письмом с описью вложения.