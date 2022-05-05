16:40 (мск), источник: Моя Планета
Рекорды скорости
Рейтинг самых быстрых: людей, животных, транспортных средств и физических явлений.
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Считается, что скорость света в вакууме, равная 299 792 458 м/с (1 079 252 848,8 км/ч) — максимальная скорость во Вселенной. В 2011 году ученые сообщили о превышении скорости света мюонными нейтрино, однако повторные опыты ничего подобного не обнаружили. Тем не менее, есть объекты, способные перемещаться со скоростью большей, чем свет, но их нельзя использовать для переноса информации.
Космический корабль
Наиболее скоростной космический корабль — солнечный зонд NASA Parker Solar Probe. После запуска с Земли в 2018-м зонд использовал солнечную гравитацию, чтоб разогнаться до 530 000 км/ч. Это невероятно быстро, но всего 0,05% от скорости света. Зонд создан для изучения внешней короны Солнца. Предполагается, что в конце 2024 года он приблизится к «поверхности» Солнца (фотосфере) на расстояние 8,86 радиуса Солнца (6,2 миллиона километров). Теплозащитный экран зонда будет разогреваться до 1370 °C.
Самый быстрый самолет
Среди быстрейших в мире самолетов конкуренция довольно высока, и на сегодняшний день ее выигрывает Boeing X-43. Этот гиперзвуковой беспилотник длиной менее четырех метров может лететь со скоростью 11 230 км/ч. Рекорд был установлен 16 ноября 2004 года. Предыдущий рекорд принадлежит другому беспилотному судну Orbital Sciences Corporation Х-34, самая большая развитая скорость которого всего на 200 км/ч меньше.
Самый быстрый автомобиль
Рекорд самой большой скорости автомобиля обновлялся много раз, и на сегодняшний день это 1228 км/ч. Именно такую скорость развил британский пилот и автогонщик Энди Грин на реактивном автомобиле Thrust SSC в пустыне Блэк-Рок в США 25 сентября 1997 года. Это первое авто, преодолевшее звуковой барьер. И рекорд до сих пор не побит.
Самой быстрой женщиной на машине в 2019 году стала гонщица и телеведущая Джесси Комбс, которая смогла разогнать реактивное авто до 841 км/ч в пустыне Алворда. К сожалению, Джесси погибла во время заезда, но Книга рекордов Гиннесса позднее зарегистрировала ее уникальное достижение.
Стоит также назвать самый быстрый в мире серийный автомобиль. Сейчас это Bugatti Chiron, выдающий на максимуме впечатляющие 463 км/ч.
Самый быстрый поезд
Японские поезда L0 Series Maglev на сегодняшний день являются самыми быстрыми в мире — их максимальная скорость составляет 602 км/ч. Поезда на магнитной подушке уже не раз испытывали, но они еще не перевозят пассажиров. С японскими поездами конкурируют китайские, созданные компанией CRRC — они могут двигаться со скоростью 600 км/ч. Российский «Сапсан» заметно уступает, ведь он может достичь только 350 км/ч, но зато регулярно перевозит пассажиров.
Самый быстрый мотоцикл
Титул самого быстрого среди серийных мотоциклов еще в 1999 году завоевал Suzuki Hayabusa, который удалось разогнать до 314 км/ч. Спустя 12 лет Билл Уорнер на модифицированном Hayabusa поставил новый рекорд планеты — 502 км/ч.
Самый быстрый корабль
Самым скоростным плавательным транспортным средством на данный момент является даже не военный, а коммерческий корабль. Паром-катамаран «Франциско» возит пассажиров по маршруту Буэнос-Айрес (Аргентина) — Монтевидео (Уругвай). Самая большая скорость, которую способен развивать «Франциско» — 58 узлов (107 км/ч).
Самая быстрая птица
Быстрейшая птица на Земле — скромный сокол-сапсан, он водится практически везде, в том числе и в России. Скорость, которую развивает сапсан в пикирующем полете, впечатлит любого — 322 км/ч. Если сокол летит параллельно земле, обогнать хищника способен стриж. Эта птица тоже невероятно быстрая и может разгоняться до 111 км/ч. Топ-15 самых быстрых птиц.
Самая быстрая рыба
Черный марлин — одна из самых быстрых рыб, но его скорость часто преувеличивается. В медиа пишут разные цифры, вплоть до 132 км/ч, но исследования показали, что максимальная скорость этой рыбы около 36 км/ч. Самой же быстрой рыбой официально является родственник марлина, индо-тихоокеанский парусник, рекорд скорости которого составил 109 км/ч.
Самое быстрое наземное животное
Пальму первенства среди животных-бегунов на суше уже давно и уверенно удерживает гепард. Представитель семейства кошачьих способен разгоняться до 98 км/ч. При этом гепард — классический спринтер, и не может держать высокую скорость долго.
Самое быстрое насекомое
Титул самого быстрого насекомого прочно принадлежит стрекозе, которая может летать со скоростью до 100 км/ч. Это и неудивительно, ведь хищнице приходится догонять более мелких летающих насекомых. Условный топ 10 самых быстрых наземных насекомых возглавил бы обычный таракан, способный ускоряться до 5,4 км/ч.
Самый быстрый человек
Когда речь идет о самой большой скорости человека, на ум сразу приходит имя легендарного ямайского спортсмена Усэйна Болта. Бегун на короткие дистанции в 2009 году преодолел стометровку за 9,58 сек, а его максимальная скорость составила 44,72 км/ч.
Среди женщин самой быстрой остается американка Флоренс Гриффит-Джойнер, сумевшая пробежать 100-метровую дистанцию за 10,49 сек. Рекорд был установлен в 1988 году и с тех пор не побит.
Самый быстрый пловец
Люди научились не только быстро бегать, но и плавать, поэтому нельзя не сказать про самых быстрых пловцов. Если посмотреть на мировые рекорды скорости, однозначного имени назвать не получится, но есть два претендента — американец Калеб Дрессел и бразилец Сезар Сьелу. В 25-метровом бассейне Дрессел смог проплыть 50-метровку кролем за исключительные 20,16 сек — его скорость составила 2,48 м/с, или около 9 км/ч. Сьелу принадлежит рекорд 50-метрового (олимпийского) басссейна — 20,91 сек.