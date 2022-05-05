12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили зуб крупнейшей хищной морской рептилии
Ископаемые ихтиозавра таились в Альпах.
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Группа международных палеонтологов из Боннского университета в Германии опубликовала данные об удивительной находке в журнале Journal of Vertebrate Paleontology. Изучение зуба, набора позвонков и ребер рептилии выявило, что ископаемым более 218 миллионов лет.
Ихтиозавры были крупнейшими морскими ящерами, внешне похожими на современных китов. Их тела принимали огромное множество форм: среди рептилий были как зубастые, так и беззубые виды, причем одни были размером с морскую свинку, а другие превосходили нынешних кашалотов. Ихтиозавры считались опаснейшими морскими хищниками.
Зуб ихтиозавра с корнем шириной 6 см и другие окаменелые останки, найденные в Швейцарских Альпах, заинтересовали палеонтологов Мартина Сандера из Боннского университета в Германии и Хайнца Фуррера из швейцарского Цюрихского университета. Находки потребовали пересмотра оценок максимальных размеров вымерших морских рептилий. Теперь ученые предполагают, что их длина могла доходить до 20 метров.
Олеся Маевская